Индекс Мосбиржи (IMOEX) открыл основную сессию в четверг, 13 февраля, ростом на 7,28% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 3246,02 пункта. Индекс РТС на старте торгов вырос на 7,28%, до 1087,28 пункта. На данный момент на межбанке, курс доллара США около 89,7 руб. евро — 93,6 руб. Курс Банка России на сегодня составляет 94,05 руб. за доллар и 98,01 за евро.

На утренних торгах Московской биржи сегодня, 13 февраля, инвесторы продолжали отыгрывать разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшийся накануне вечером.

Уже при открытии торговой сессии индекс MOEX показал результат 3220 пунктов, а затем обновил максимум с мая 2024 года, достигнув отметки 3289,64 пункта, на 2,8% выше закрытия вечерней сессии предыдущего дня. К 9:00 индекс скорректировался до 3255 пунктов.

Капитализация российского рынка по индексу MOEX к 9:00 достигла 7,05 трлн руб., прибавив 0,5 трлн руб. с закрытия основной сессии в среду. С учетом укрепления рубля это составило более $5,4 млрд. На внебиржевом рынке рубль уверенно укрепил позиции. По данным МФД, курс доллара достигал отметки 92,6 руб., тогда как в ночные часы торговался в районе 94 руб.

Котировки наиболее ликвидных акций — Сбербанка, «Газпрома», ЛУКОЙЛа, «Т-Технологий», «Роснефти» — обновили максимумы с мая-июля прошлого года.

Накануне биржевые торги акциями завершились на позитивной ноте. При этом объем торгов вечерней сессии достиг 213 млрд руб., превысив результат основной сессии в 1,6 раза. Суммарно объем торгов акциями 12 февраля (с учетом утренней сессии) превысил 328 млрд руб.

Это рекордный показатель с 24 февраля 2022 года (350 млрд руб.), но по-прежнему ниже 22 февраля 2022 года (570 млрд руб.).

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Екатерина Крылова сообщила, что к росту рынка привел долгожданный «геополитический оптимизм». Накануне президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели продолжительный телефонный разговор. Это был первый официальный контакт президентов после возвращения Трампа в Белый дом.

Перекупленность уже высока, и многие спекулятивно настроенные инвесторы, особенно те, кто брал вчера бумаги с плечами, начнут фиксировать прибыль, считает руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексей Антонов.

Однако это не должно привести к серьезной коррекции на российском фондовом рынке, поскольку многие крупные инвесторы вечером не торговали, и они будут подбирать продаваемые бумаги. На технические факторы не стоит обращать сильного внимания, так как сейчас российским рынком правят эмоции, указал эксперт.

В ПСБ считают, что вчерашний оптимизм распространится и на сегодняшнюю основную сессию. Возможное и серьезное улучшение на внешнем контуре играет в плюс и может способствовать уходу индекса Мосбиржи в коридор 3200-3400 пунктов.

Екатерина Крылова ожидает продолжения ралли в «фишках» — очевидных бенефициарах смягчения геополитического напряжения и догоняющего роста «отстающих» бумаг.

Но повышенной волатильности на рынке акций не избежать, кроме того, на 14 февраля намечено заседание ЦБ, где будет решаться вопрос о ключевой ставке.

Аналитики крупных российских банков и инвестиционных компаний ожидают, что на первом в этом году заседании регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 21% и повысит прогноз по инфляции. Регулятор также может рассматривать варианты с повышением ставки на 100 или 200 б.п., а сценарий со снижением ставки рассматриваться не будет.

Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец ожидает сохранения ставки Банка России на уровне 21% в эту пятницу. Пока внимание остается приковано к геополитической повестке, реакция рынка на само решение ЦБ и сигнал, даже если он будет жестким, должна быть сдержанной, полагает эксперт.

Также она считает, что ЦБ не будет менять ставку и на собрании в марте, но уже с середины 2025 года начнет постепенно ее снижать.

Напомним, что с 27 декабря 2024 года Банк России устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. Это дает возможность рассчитывать курсы валют посредством кросс-курса.