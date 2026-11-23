После того как Татьяна Ким покинула пост генерального директора ООО «Вайлдберриз» (по данным ЕГРЮЛ, на которые ссылается «Интерфакс»), эту должность занимает Алексей Куликов, который также руководит компаниями «ВБ Инжиниринг» и «АПР-Сити/ТВД». Последняя управляет оператором наружной рекламы, входящим в группу RWB. Смена руководителя произошла после перестройки структуры владения RWB: 30% объединенной компании теперь принадлежат двум закрытым паевым фондам.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Все эти изменения последователи за санкциями Евросоюза в отношении основательницы компании Татьяны Ким. 16 ноября ЕС включил ее в санкционный список, а 19 ноября генеральным директором ООО «Вайлдберриз» стал Алексей Куликов.

Компания ООО «Вайлдберриз» с 2024 года входит в группу RWB. Вся операционная деятельность перешла в RWB, основную компанию группы. Формировалась экосистема, приобретались новые компании и «Вайлдберриз» осталась владельцем некоторых активов группы, в связи с чем смена генерального директора — это действие, не влияющее на операционную деятельность компании.

Назначение же Алексея Куликова — изменение в управлении отдельным юридическим лицом, а не передача ему руководства маркетплейсом. Генеральным директором ООО «РВБ» остается Роберт Мирзоян.

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Кадровые изменения совпали по времени с перестройкой структуры владения RWB. По данным ЕГРЮЛ, 19 ноября доля ООО «Вайлдберриз» в ООО «РВБ» сократилась с 65% до 45%, а доля ООО «Стинн», связанного со структурами Russ, — с 35% до 25%. Новыми участниками стали два закрытых паевых инвестиционных фонда: «Томь» получил 17,5%, «Гало» — 12,5%. В сумме им принадлежит 30% объединенной компании.

В RWB ранее объяснили изменения «оптимизацией текущих активов в России и странах присутствия и новой концепцией распределения ответственности и состава учредителей». «Томь» находится под управлением АО «ГФТ ПИФ», «Гало» — под управлением ООО УК «Эмрис». При этом сведения о пайщиках фондов публично не раскрываются.

Впрочем, некоторые данные об управляющих структурах все же известны. Как пишет «Коммерсант» «Гало» уже владел половиной ООО «Стинн» в 2024 году. Среди учредителей управляющей компании «Эмрис» — Алексей Власов, Анатолий Полтавский, Станислав Грига, Олег Сухарев и Дмитрий Кононенко. Грига и Сухарев также связаны с «МСБ-Лизинг». Владельцы АО «ГФТ ПИФ», управляющего «Томью», не раскрываются. Однако учредители управляющих компаний не обязательно являются пайщиками фондов — делать вывод об их конечном владении долями RWB на основании этих данных нельзя.

ЗПИФ — это не отдельная компания, а обособленный имущественный комплекс, переданный в доверительное управление управляющей компании. Инвесторы приобретают паи, которые удостоверяют их долю в имуществе фонда. Управляющая компания распоряжается активами в рамках правил доверительного управления — в том числе может осуществлять права участника общества, доля в котором входит в состав фонда. Поэтому сведения об управляющих компаниях не раскрывают автоматически, кто именно является инвестором и конечным экономическим владельцем долей.

Если подсанкционное лицо из ЕС прямо или косвенно владеет 50% и более компании либо контролирует ее, европейские ограничения на замораживание активов и предоставление средств распространяются и на эту компанию, даже когда она отдельно не включена в санкционный список. Появление ЗПИФов само по себе не означает устранения санкционных рисков: важно, кто владеет паями и контролирует активы.

Что это значит для бизнеса

Для партнеров и продавцов Wildberries непосредственных изменений в работе маркетплейса компания не обещает: по ее объяснению, операционная деятельность уже сосредоточена в ООО «РВБ», а ООО «Вайлдберриз» сохранило за собой часть активов группы. Но для рынка важнее понимать, кто теперь стоит за 30% объединенной компании и как распределены права на принятие решений.

Появление ЗПИФов меняет формальную структуру владения, однако без информации о пайщиках и условиях доверительного управления оценить реальное распределение влияния внутри RWB пока невозможно.

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