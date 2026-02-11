Роскомнадзор 10 февраля сообщил о продолжении «последовательных ограничений» в отношении Telegram. Формально речь не идет о блокировке, но для рынка важнее не формулировки, а надежность канала. Бизнес воспринимает риски как рабочий сценарий: часть бюджетов тестово уходит в VK, MAX и другие площадки, но резкого обвала никто не ждет — ежедневная аудитория Telegram по-прежнему превышает 74 млн человек, а месячная — 93 млн. «Инк» спросил предпринимателей, готовы ли они к блокировке еще и этого мессенджера.

«Рабочие чаты тормозят. Файлы пересылаем по почте»

Артем Первушин, технический директор ИТ-компании Extyl, говорит, что внутри компании замедления уже ощущаются.

«У нас все рабочие чаты работают с заметным замедлением: фото и видео грузятся очень долго или не загружаются вовсе; временно важные файлы пересылаем по почте».

По его словам, проблемы коснулись и продаж: часть компаний фиксирует снижение заявок и переносит рекламные бюджеты. В ответ бизнес усиливает резервные каналы — e-mail, формы в CRM, звонки и SMS — и начинает дублировать важные рассылки на альтернативные площадки.

«Продажи падают там, где привыкли переписываться неделями»

Дмитрий Ковпак, предприниматель и основатель проекта «Акселератор для бизнеса», говорит, что у его проектов продажи не просели — потому что Telegram никогда не был инфраструктурой.

«Трафик идет из ТГ, но закрытие сделки происходит в CRM», — поясняет он.

По его внутренней статистике, конверсия из заявки в оплату держится на уровне 22–25%, поскольку менеджеры звонят клиенту, а не ведут долгие переписки в мессенджере. Потери, по его оценке, достигают до 30% у тех, кто строил продажи на «болталке» и неделями обсуждал детали в чате.

Telegram внутри его компании больше не «комбайн для всего». Стратегические документы и ТЗ переехали в Bitrix24. Это, по словам Ковпака, экономит около 10 часов рабочего времени в неделю только за счет того, что сотрудники не ищут «то самое сообщение в чате на 500 человек».

Риски повторения ограничений он оценивает как 9 из 10 и советует предпринимателям «вынимать данные из мессенджеров, пока они еще открываются».

Агентства: просадка есть, паники — нет

В агентском сегменте реакция осторожная. Денис Максимов, глава компании по продвижению в Telegram Spiral Agency, говорит, что владельцы каналов обсуждают снижение просмотров на 3–5%, но пока рано делать выводы: это могут быть как последствия новостей, так и обычные колебания.

«Продажи не упали, потому что воронка продолжает работать — замедление коснулось в основном медиа и видео», — отмечает он.

Массового отказа от Telegram нет: идут тендеры, бренды продолжают закупать рекламу. Альтернативы тестируют, но скорее как дополнительный канал.

Главный вывод рынка — не завязываться на одну площадку: омниканальность становится стратегией выживания.

«Инфраструктура должна работать бесперебойно»

Руслан Миняжетдинов, CEO digital-агентства АЙNЕТ, говорит, что его компания изначально не строила продажи на Telegram — канал использовался как PR-инструмент.

При этом внутренние коммуникации они давно перевели в корпоративные решения. С января 2026 года команда полностью перешла на отечественный мессенджер «Пачка», до этого использовали Mattermost на собственном сервере.

«Инфраструктура для того и создается, чтобы работать бесперебойно. Когда она начинает тормозить или сбоить, любой бизнес начнет искать альтернативу», — говорит он.

По его наблюдениям, клиенты с Telegram-каналами более чем на 10 тыс. подписчиков запускают дополнительные каналы в MAX и делают кросспостинг. Telegram остается важным, но перестает быть единственным.

Реклама не исчезает, но страх усиливается

По оценке АРИР и Telega.in, бюджеты на инфлюенс-маркетинг в Telegram в 2025 году составили около 18 млрд руб., а в 2026-м могут вырасти до 28 млрд. Это означает, что рынок пока голосует рублем за продолжение работы.

Но бизнес все чаще разделяет роли:

Telegram — как витрина и трафик,

CRM — как хранилище данных,

IP-телефония — как канал фиксации сделок,

e-mail и SMS — как резерв.

Ковпак формулирует это просто:

«Бизнес — это цифры в вашей таблице, а не количество подписчиков в чужом приложении».

Что меняется по-настоящему

Резкого «переезда» рынка не происходит. Но меняется архитектура. В результате компании, которые фиксируют лиды в CRM в течение 3–5 минут, не хранят критические документы в чатах и дублируют каналы коммуникации, проходят период турбулентности спокойно. Те же, кто строил процессы вокруг одного мессенджера, — начинают догонять.

Telegram остается крупнейшей рекламной площадкой и привычным интерфейсом для аудитории. Но доверие к нему как к единственной инфраструктуре заметно снижается. Кажется, это и есть главный эффект нынешней волны ограничений.

