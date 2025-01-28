В 2003 году астрономы зафиксировали акустические волны, распространяющиеся в обширном облаке газа вокруг сверхмассивной черной дыры в центре скопления галактик Персей. Сейчас эти звуки удалось записать и адаптировать для слуха человека — они довольно зловещие.

Исходящие от черной дыры звуки невозможно было бы услышать на их нынешней частоте, так как волны включают самую низкую ноту, когда-либо обнаруженную во Вселенной. И она находится за пределами человеческого слуха. Однако в недавней звуковой обработке тональность была повышена на несколько октав, и к нотам, исходящим от черной дыры, были добавлены дополнительные звуки, что позволяет представить, как они могли бы звучать в межгалактическом пространстве.

В 2003 году была обнаружена самая низкая нота, си-бемоль, которая находится на оглушительных 57 октав ниже среднего до. Это придает ей невероятно длительную частоту, эквивалентную 10 млн лет. Для сравнения, самая низкая нота, которую может услышать человек, длится всего одну двадцатую секунды.

Эти звуковые волны распространяются в космосе от сверхмассивной черной дыры в центре скопления Персея, двигаясь вокруг нее против часовой стрелки. Такие звуки в 144 квадриллиона раз выше той самой низкой ноты. В итоге получившиеся звуки ощущаются довольно жутко, как и многие другие космические звуковые волны.

Звуки, которые регистрируются из космоса, играют важную роль в понимании внутреннего устройства галактических кластеров. В этих кластерах находятся разреженный газ, плазма, и звуковые волны, которые в свою очередь влияют на формирование новых звезд.

Обсерватория «Чандра» помогает обнаружить эти звуковые волны. С помощью нее были проведены исследования сверхмассивной черной дыры M87 с использованием различных технологий.

Преобразование этих данных в звуковые формы открывает новый подход к исследованию космоса и может обнаружить неизвестные детали, что способствует более глубокому пониманию окружающей нас Вселенной.

Космический телескоп NASA NEO Surveyor успешно проходит этапы тестирования. Это усовершенствованный инфракрасный телескоп, размещенный в специально разработанном корпусе для обнаружения и изучения астероидов и комет, которые могут представлять угрозу для Земли. Запуск устройства планируется в 2027 году.