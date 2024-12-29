Солнечный зонд Parker от НАСА побил рекорды, максимально приблизившись к Солнцу и достигнув невероятной скорости в 430 000 миль в час. Оснащенный новаторскими технологиями, он выдержал экстремальные температуры, чтобы собрать новые данные, которые могут изменить общее понимание солнечных явлений и даже повлиять на то, как исследуются другие звезды.

24 декабря 2024 года Parker Solar Probe, выполняя миссию по «прикосновению» к Солнцу, установил новый рекорд, максимально приблизившись к его поверхности. Зонд пролетел над поверхностью Солнца на расстоянии всего 3,8 миллиона миль. При этом он двигался с невероятной скоростью — 430 000 миль в час. Это быстрее, чем любой созданный человеком объект в истории. Сигнал маяка, полученный 26 декабря, подтвердил, что космический корабль вышел невредимым из своего огненного путешествия и продолжил свою работу.

«Полет на такое близкое расстояние к Солнцу — исторический момент в первой миссии человечества к звезде, — сказал Ники Фокс, возглавляющий Управление научных миссий в штаб-квартире NASA в Вашингтоне. — Изучая Солнце вблизи, мы можем лучше понять его воздействие на всю нашу Солнечную систему, в том числе на технологии, которые мы ежедневно используем на Земле и в космосе, а также узнать о работе звезд по всей Вселенной, что поможет нам в поиске пригодных для жизни миров за пределами нашей родной планеты».

Чтобы приблизиться к Солнцу, космический аппарат, запущенный в 2018 году, семь раз облетел вокруг Венеры, используя ее гравитацию. 6 ноября 2024 года он совершил последний пролет и достиг своей оптимальной орбиты. Эта орбита имеет овальную форму и каждые три месяца выводит космический аппарат на идеальное расстояние от Солнца. Оно достаточно близкое для изучения загадочных процессов, происходящих на Солнце, но не настолько близкое, чтобы аппарат был поврежден солнечным теплом и излучением. Космический аппарат будет оставаться на этой орбите до завершения своей основной миссии.

«Parker Solar Probe бросает вызов одной из самых экстремальных сред в космосе и превосходит все ожидания, — сказал Нур Равафи, научный сотрудник проекта Parker Solar Probe в Лаборатории прикладной физики Джонса Хопкинса (APL), которая спроектировала, построила и эксплуатирует космический аппарат из своего кампуса в Лореле, штат Мэриленд. — Эта миссия открывает новую золотую эру исследования космоса, приближая нас как никогда близко к разгадке самых глубоких и самых долгих тайн Солнца».

Вблизи Солнца космический корабль использует щит из углеродной пены для защиты от экстремального тепла в верхней солнечной атмосфере, называемой короной, которая может превышать 1 миллион градусов по Фаренгейту. Щит был разработан для достижения температуры в 2 600 градусов по Фаренгейту — достаточно горячей, чтобы расплавить сталь, — при этом приборы, расположенные за ним, остаются затененными при комфортной комнатной температуре. В горячей, но малоплотной короне щит космического корабля, как ожидается, нагреется до 1 800 градусов по Фаренгейту.

«Возможность подвести космический аппарат так близко к Солнцу — это грандиозно, — сказал Джон Вирцбургер, инженер по системам миссии Parker Solar Probe в APL. — Это задача, которую космическое научное сообщество хотело решить с 1958 года и потратило десятилетия на совершенствование технологий, чтобы сделать ее возможной».

Пролетая через солнечную корону, зонд Parker Solar Probe может проводить измерения, которые помогут ученым лучше понять, почему этот регион становится настолько горячим, проследить происхождение солнечного ветра (постоянного потока материала, покидающего Солнце) и узнать, как энергичные частицы ускоряются до половины скорости света.

«Эти данные так важны для научного сообщества, потому что они дают нам еще одну точку обзора, — говорит Келли Коррек, научный сотрудник программы в штаб-квартире НАСА и гелиофизик, работавший с одним из приборов миссии. — Получив информацию из первых рук о том, что происходит в солнечной атмосфере, Parker Solar Probe произвел революцию в нашем понимании Солнца».

«Теперь мы понимаем солнечный ветер и его ускорение от Солнца, — сказал Адам Сабо, научный сотрудник миссии Parker Solar Probe в Центре космических полетов имени Годдарда в Гринбелте, штат Мэриленд. — Это близкое сближение даст нам больше данных для понимания того, как он ускоряется по мере приближения».

Parker Solar Probe также сделал открытия во внутренней части Солнечной системы. Наблюдения показали, как гигантские солнечные взрывы, называемые выбросами корональной массы, всасывают пыль, проносясь по Солнечной системе, а другие наблюдения выявили неожиданные открытия относительно солнечных энергичных частиц. Пролеты Венеры задокументировали естественные радиоизлучения планеты из ее атмосферы, а также первое полное изображение ее орбитального пылевого кольца.

Пока что космический аппарат лишь передал, что он в безопасности, но вскоре он окажется в месте, которое позволит ему передать на Землю данные, собранные во время последнего пролета Солнца.

«Данные, которые придут с космического корабля, будут новой информацией о месте, где мы, как человечество, никогда не были», — сказал Джо Уэстлейк, директор отдела гелиофизики в штаб-квартире NASA. — Это потрясающее достижение».

Следующие запланированные близкие пролеты космического корабля мимо Солнца состоятся 22 марта 2025 года и 19 июня 2025 года.

Ранее солнечный орбитальный аппарат Solar Orbiter, запущенный в 2020 году для исследования Солнца, сделал новые снимки его поверхности. Кроме этого, аппарат анализирует механизм солнечного ветра, изучает сложные динамики магнитного поля и наблюдает за такими явлениями, как солнечные вспышки и корональные выбросы массы.