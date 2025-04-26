Решетчатая деревянная конструкция, выполненная с использованием традиционных столярных изделий, образует «Большое кольцо» (Grand Ring). Японская студия Sou Fujimoto Architects использовала его для окружения Expo 2025 Osaka в Японии. По данным Книги рекордов Гиннеса, это самая большая деревянная архитектурная конструкция в мире площадью 61 035 м².

Большое кольцо было спроектировано архитектурным бюро Sou Fujimoto Architects и представляет собой впечатляющую деревянную конструкцию длиной 2 км и диаметром 700 м, которая служит не только пешеходной зоной, но и защищает посетителей от непогоды.

Конструкция символизирует единство 150 стран-участниц. По мнению архитектора, такой формат очень ценен, особенно в нынешней сложной глобальной ситуации. План был разработан архитектурным бюро Sou Fujimoto Architects в сотрудничестве с японскими студиями Tohata Architects & Engineers и Azusa Sekkei.

Большое кольцо имеет модульную, разборную деревянную конструкцию, в которой сочетаются современные и традиционные строительные технологии, такие как соединения nuki — японский способ соединения, при котором горизонтальная балка вставляется в вертикальный столб, часто встречающийся в традиционных храмах и святилищах.

Около 70% древесины, использованной для строительства, было заготовлено в Японии, в том числе кедр и кипарис, а остальные 30% — это импортная шотландская сосна.

Маршрут для посетителей, названный «Кольцевой пешеходный мост», проходит на высоте 12 м над конструкцией. Добраться до него можно на эскалаторах и лифтах. Также имеется нижний и верхний уровни, откуда открывается вид на Осаку и Осакский залив, а также на территорию выставки.

Как и большинство сооружений на выставке Expo 2025 в Осаке, Большое кольцо было спроектировано с возможностью демонтажа. Однако окончательное решение о том, будет ли он снесен и перепрофилирован или сохранен частично или полностью, пока не принято.

Среди национальных павильонов, расположенных в «Большом кольце», можно выделить павильон Бахрейна в форме лодки, созданный Линой Готме, и театральный павильон Франции, спроектированный Coldefy и Carlo Ratti Associati.