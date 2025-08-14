Новости

Поставщик Apple впервые заработал на серверах для ИИ больше, чем на смартфонах

Поставщик Apple, крупнейший контрактный производитель электроники Foxconn впервые получил больше доходов от производства серверов, чем от сборки смартфонов, благодаря буму искусственного интеллекта. Об этом сообщили в компании, пишет The Financial Times.

Unsplash

Так, во втором квартале 2025 года облачные и сетевые продукты заняли 41% выручки, а интеллектуальные потребительские товары — 35%. В первом квартале ситуация была обратной: смартфоны обеспечили 40% доходов, а серверы — 34%.

Компания, производящая компоненты и готовую продукцию для брендов, включая компьютеры, промышленных роботов и электромобили, является основным поставщиком серверов для Nvidia. Она выигрывает от масштабных инвестиций американских техногигантов, таких как Amazon, Microsoft и Alphabet, в дата-центры.

Чистая прибыль Foxconn выросла на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 44,4 млрд новых тайваньских долларов ($1,48 млрд) при выручке в 1,8 трлн новых тайваньских долларов. Это рекордный показатель для второго квартала.

Временно исполняющая обязанности гендиректора Foxconn Кэти Янг отметила, что основным фактором стал «очень сильный спрос» на серверы для ИИ, и предсказала дальнейшее ускорение роста. По прогнозу компании, в третьем квартале выручка от серверов для ИИ увеличится на 170% год к году и утроится по сравнению со вторым кварталом.

