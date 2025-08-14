Поставщик Apple, крупнейший контрактный производитель электроники Foxconn впервые получил больше доходов от производства серверов, чем от сборки смартфонов, благодаря буму искусственного интеллекта. Об этом сообщили в компании, пишет The Financial Times.

Unsplash

Так, во втором квартале 2025 года облачные и сетевые продукты заняли 41% выручки, а интеллектуальные потребительские товары — 35%. В первом квартале ситуация была обратной: смартфоны обеспечили 40% доходов, а серверы — 34%.

Компания, производящая компоненты и готовую продукцию для брендов, включая компьютеры, промышленных роботов и электромобили, является основным поставщиком серверов для Nvidia. Она выигрывает от масштабных инвестиций американских техногигантов, таких как Amazon, Microsoft и Alphabet, в дата-центры.

Чистая прибыль Foxconn выросла на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 44,4 млрд новых тайваньских долларов ($1,48 млрд) при выручке в 1,8 трлн новых тайваньских долларов. Это рекордный показатель для второго квартала.

Временно исполняющая обязанности гендиректора Foxconn Кэти Янг отметила, что основным фактором стал «очень сильный спрос» на серверы для ИИ, и предсказала дальнейшее ускорение роста. По прогнозу компании, в третьем квартале выручка от серверов для ИИ увеличится на 170% год к году и утроится по сравнению со вторым кварталом.