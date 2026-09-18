Ozon и Wildberries продолжают возмещать продавцам потери после атак БПЛА на склады. «Ингосстрах» перечислил 8,2 млрд руб. примерно 90 000 селлеров Ozon, а Wildberries с 1 октября начнет третий раунд добровольных компенсаций. В него планируют включить более 200 000 предпринимателей.

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Ozon запустил выплаты 15 сентября. За первый день компенсации получили около 50 000 продавцов, еще порядка 40 000 — 16 сентября. Средняя выплата составила около 91 000 руб. Право на нее имели селлеры с действующими полисами «Ингосстраха», покрывающими массовые повреждения и ущерб от атак БПЛА.

Продавцам не пришлось подавать заявления или собирать документы. «Ингосстрах» самостоятельно перечислял деньги на счета, указанные в личных кабинетах Ozon. При этом выплаченные 8,2 млрд руб. пока нельзя считать окончательной компенсацией: после завершения инвентаризации и получения документов от маркетплейса страховщик пересчитает сумму ущерба.

Wildberries объявил о следующем этапе выплат на 1 октября. По информации Wildberries & Russ, средства направят более чем 200 000 селлеров. Компания рассчитывает таким образом охватить всех представителей малого и среднего бизнеса, пострадавших из-за повреждения товаров. О начислении денег продавцы узнают через личный кабинет.

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Атаки беспилотников на склады Ozon и Wildberries происходили с конца июля. На некоторых объектах возникали пожары, из-за которых склады временно прекращали работу. Часть товаров была уничтожена или повреждена, а уцелевшие запасы маркетплейсы начали распределять между другими логистическими площадками.

У Wildberries сроки компенсаций стали отдельной проблемой. В начале сентября Союз продавцов маркетплейсов попросил правительство вмешаться и проконтролировать выплаты. Wildberries объяснял задержки DDoS-атаками, из-за которых возникли проблемы с сервисом «Баланс продавца».

Пострадавшие компании могут воспользоваться и мерами господдержки. Минэкономразвития выделило 50 млрд руб. на льготное кредитование такого бизнеса. Кроме того, правительство разрешило получить отсрочку по налогам компаниям, понесшим ущерб в размере не менее 5% годовой выручки.

Инциденты заставили маркетплейсы пересматривать организацию складской сети. Ozon собирается создавать компактные логистические центры на базе более 80 000 пунктов выдачи. Одновременно Ozon, Wildberries и «Яндекс маркет» закрепили в офертах возможность не исполнять обязательства без ответственности в случае атак БПЛА и других форс-мажорных обстоятельств.

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