Рынок посуточной аренды жилья в России быстро растет: за последний год предложение апартаментов и домов увеличилось на 67%, а большинство игроков уже управляют несколькими объектами и планируют расширяться. Об этом говорится в исследовании сервиса бронирования «Островок», подробности которого — в распоряжении «Инка».

Photo by Jakub Żerdzicki on Unsplash

Если раньше краткосрочная аренда часто рассматривалась как дополнительный доход, то сейчас она все чаще превращается в полноценный бизнес. Почти 40% участников рынка управляют портфелем из 2–5 объектов, еще 21% — от 6 до 20. Только треть владельцев сдает одну квартиру, то тоже дает прибыль, но еще не называется полноценным бизнесом.

При этом предприниматели продолжают масштабироваться: около трети планируют взять в управление новые объекты уже в 2026 году. Экономика сегмента напрямую зависит от объема — один объект приносит дополнительный доход, а портфель позволяет выстраивать системное управление и снижать издержки.

Рост предложения происходит на фоне устойчивого спроса. По данным «Островка», доля апартаментов, квартир и домов в структуре бронирований выросла с 18% в 2023 году до 26% в 2026-м. Развитию способствует в первую очередь активный внутренний туризм и дефицит гостиничного фонда в регионах.

Ключевым каналом продаж остаются онлайн-агрегаторы: 78% владельцев называют их основным источником бронирований, а более половины за последний год увеличили долю таких площадок в своей стратегии.

Однако быстрый рост усиливает и конкуренцию. Расширение предложения опережает динамику спроса, что в перспективе может привести к давлению на цены и маржу, особенно в популярных туристических направлениях.

Доходы в таком бизнесе идут в технологическое оснащение и улучшение сервиса: владельцы обновляют интерьеры, внедряют системы «умного дома» и адаптируют жилье под семьи с детьми — этот сегмент формирует до 41% спроса.

Сегодня в России рынок посуточной аренды остается одним из самых динамичных сегментов недвижимости на фоне дорогой ипотеки и слабого роста сделок купли‑продажи. По оценкам аналитиков, совокупные доходы от краткосрочной аренды к 2026 году могут более чем вдвое превысить уровень 2023‑го, а число объектов — вырасти до сотен тысяч единиц по всей стране.

При этом рост предложения уже опережает динамику спроса, усиливая конкуренцию и заставляя владельцев инвестировать в качество, сервис и технологии, а также переходить от модели «одной квартиры» к профессиональному управлению портфелем объектов.

Что это значит для бизнеса

Посуточная аренда превращается в массовый предпринимательский сегмент;

Низкий порог входа привлекает новых игроков, усиливая конкуренцию;

Зависимость от агрегаторов делает рынок платформозависимым;

Масштаб становится ключевым фактором прибыли;

Рост предложения может привести к снижению маржи в ближайшие годы.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.