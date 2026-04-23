Несмотря на то, что предстоящие майские праздники не будут длинными выходными в «январском» смысле, россияне в начале месяца твердо собрались отдыхать. В этом году соотечественники все чаще выбирают новые направления внутри страны и ищут более доступные варианты размещения. Спрос на отдельные города вырос почти вдвое, следует из данных сервиса бронирования «Отелло». Подробности — в распоряжении «Инка».

Тройка лидеров пока держится: Москва, Санкт-Петербург и Казань по-прежнему возглавляют рейтинг. В первую десятку без сюрпризов входят Нижний Новгород, Сочи, Калининград, Владивосток и Екатеринбург. Но главный тренд года — региональные маршруты, которые туристы, кажется, только что нанесли на карту.

Рекордсмены по приросту — Кисловодск, Зеленоградск, Светлогорск, Смоленск и Ярославль: бронирований стало больше на 80–90% по сравнению с прошлым годом. Чебоксары (аж +79%), Кострома (+71%) и Архыз (+68%) тоже внезапно вошли в моду — очевидно, сарафанное радио работает лучше любой рекламной кампании.

Параллельно туристы чаще выбирают более доступные варианты. В Барнауле, Томске, Иркутске и Красноярске средняя ночь в отеле обходится до 5 тыс. руб. — что, по меркам текущего туристического сезона, звучит почти как распродажа. В Екатеринбурге, Пятигорске и Новосибирске — около 6 тыс.

Екатеринбург при этом ухитряется оставаться одним из самых доступных городов топ-10, не теряя популярности, — редкое сочетание.

Заграничные поездки тоже никуда не делись, просто заметно поскромнели географически. Бронирования в Белоруссии выросли в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, Турция, Армения и Грузия остаются в фаворитах.

Самый неожиданный герой сезона — Китай: спрос на экскурсионные туры туда удвоился, и, судя по динамике, россияне открывают его для себя с искренним энтузиазмом.

Исследование «Отелло» готовил в конце апреля на основе обезличенных данных бронирований с 30 апреля по 11 мая 2026 года. Также использовалась информация о бронированиях на те же даты за 2025 год.

Что это значит для бизнеса

Внутренний туризм становится более диверсифицированным — растут неочевидные направления;

Спрос смещается в сторону доступных городов и коротких поездок;

Регионы получают шанс перехватить туристический поток у перегруженных локаций.

