В России подходит к концу этап тестирования новой формы логистики — беспилотной доставки по воде. Уже в ближайшие годы подобные маршруты могут появиться в ряде регионов, где автодороги перегружены, а реки и проливы остаются самым быстрым способом добраться до получателя.

Технологию отрабатывает компания Sitronics KT, специализирующаяся на разработке решений для морского и речного транспорта. Совместно с сервисом СДЭК инженеры недавно завершили успешный эксперимент: безэкипажный катер преодолел по Татарскому проливу 140 км и доставил груз на остров Монерон. Судно шло со скоростью около 30 км/ч и не потребовало вмешательства оператора.

По словам представителей компании, спрос на такие суда уже формируется. Ведутся переговоры сразу с несколькими регионами, которые заинтересованы в контейнерных перевозках и регулярной доставке грузов по воде. Особенно актуально это там, где наземные маршруты экономически невыгодны или просто отсутствуют.

Логисты подчеркивают, что отдельного флота или портовой инфраструктуры создавать не придется. Беспилотные катера встроятся в уже существующие процессы доставки — от складов до финальных получателей. Таким образом, новые технологии могут быстро перейти от экспериментов к регулярной эксплуатации.

Тренд на беспилотную логистику заметен и в других сегментах. Так, в Самарской области готовятся запустить проект воздушных дронов для доставки товаров, инвестиции в который превысили 20 млрд руб. А в Петербурге уже создан единый центр по производству морских беспилотников. Все это говорит о том, что ближайшее десятилетие может стать временем, когда посылки будут приходить не только «с курьером», но и «без капитана».