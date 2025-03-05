В апреле этого года разработчик и производитель беспилотных авиационных систем (БАС) «Транспорт будущего» планирует запустить эксперимент по доставке товаров в черте города при помощи дронов. Пилотной площадкой станет Самарская область.

«Транспорт будущего» — группа компаний по разработке, производству, эксплуатации беспилотных авиационных систем, основанная в 2021 году. Ее основные производственные мощности расположены в Белгородской и Самарской областях, где разворачивается выпуск отечественных комплектующих и БАС для сельского хозяйства, логистики, мониторинга и иных направлений.

Разработчик уже провел в Тольятти испытания дронопортов для технического обслуживания БАС и постаматов, которые в автоматическом режиме принимают посылку у дрона и выдают потребителю.

Всего в проект по развитию беспилотных систем компания вложила более 20 млрд руб. До конца 2026 года она планирует инвестировать в производство постаматов, дронопортов и логистических дронов в Тольятти еще 5,6 млрд руб.

Генеральный директор «Транспорта будущего» Юрий Козаренко сообщил, что пилотной площадкой станет Самарская область. Здесь были созданы условия для отработки модели экономически эффективной доставки продуктов дронами. В дальнейшем компания планирует масштабировать проект на другие регионы страны.

Он уточнил, что сейчас действует экспериментальный правовой режим, а дрон-доставщик С-80 получил акт годности к эксплуатации и может использоваться для полетов в городе в рамках ЭПР.

Козаренко рассказал, что компания видит огромные перспективы в этом направлении. По его словам, рынок товаров, которые потенциально могут доставляться дронами, исчисляется десятками триллионов рублей.

«Наша задача как разработчика и производителя — создать безопасную модель экономически эффективной доставки, включающую в себя всю сопутствующую инфраструктуру, и обеспечить рынок десятками тысяч дронов-доставщиков к 2030 году», — заключил он.

Напомним, что спустя несколько месяцев после завершения программы Prime Air в Калифорнии компания Amazon сообщила, что начала доставку товаров с помощью беспилотников. Первыми новым сервисом смогут воспользоваться жители Феникса, штат Аризона.