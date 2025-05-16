Крупнейшие российские девелоперы в условиях снижения продаж на рынке новостроек стали значительно больше платить топ-менеджменту. Согласно анализу финансовой отчетности шести ведущих компаний отрасли, общий объем вознаграждений руководящему составу в 2024 году достиг 14,98 млрд руб., что на 55% превышает показатели предыдущего периода.

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Среди лидеров по росту выплат выделяется ГК ЛСР, где расходы на ключевых руководителей выросли в 2,5 раза, составив 6 млрд руб. ГК А101 увеличила вознаграждения на 52% до 4,59 млрд руб., а ГК ПИК — на 13% до 3,05 млрд рублей.

Значительный рост также продемонстрировали группа «Самолет» (16%, до 1,47 млрд руб.) и «Пионер» (15%, до 258 млн руб.). Исключением стала лишь группа «Инград», сократившая соответствующие расходы более чем втрое до 219 млн руб., что объясняется сменой собственника компании.

Данная ситуация развивается на фоне существенного ухудшения рыночных показателей. Аналитики «Дом.РФ» зафиксировали сокращение объема продаж новостроек по России на 22%, что составило 26,7 млн кв. м.

Финансовые результаты многих застройщиков существенно ухудшились: «Самолет» показал снижение чистой прибыли в 3,2 раза до 8,2 млрд руб., ПИК — на 45% до 28,7 млрд руб., а «Инград» и вовсе ушел в убыток в размере 3 млрд рублей против прибыли 785 млн руб. годом ранее.

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Эксперты отрасли объясняют рост выплат топ-менеджменту несколькими ключевыми факторами. Во-первых, завершением долгосрочных программ мотивации, как в случае с ЛСР. Во-вторых, включением в отчетный период выплат за предыдущие годы, что отмечается в «Самолете».

Но главной причиной становится стратегия удержания ключевых специалистов в условиях кризиса, когда опытные управленцы становятся критически важным активом для компаний.

Текущая ситуация на рынке продолжает оставаться сложной. Апрельские данные показывают дальнейшее сокращение количества договоров долевого участия в Московском регионе на 12% в годовом выражении при снижении выручки застройщиков на 5%.

В ответ на эти вызовы компании пересматривают системы мотивации, смещая акцент в сторону показателей операционной эффективности, снижения себестоимости и внедрения инновационных технологий.