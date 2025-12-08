Повышение НДС с 20% до 22% в рамках налоговой реформы 2026 года будет временным решением, заявил президент Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Мы же когда проводили все эти совещания по этим вопросам, (и, кстати, Центральный банк поддержал, и Минфин активно), решили, что при выборе всех инструментов все-таки честнее, прямее и надежнее просто пойти на это повышение. Временное, надеюсь, но повышение», — отметил он.

Налоговая реформа 2026 года в России предполагает изменения по оптимизации налоговой системы и стимулирование экономики, включая повышение ставки НДС с 20% до 22%. Налогоплательщиков ждет несколько крупных обновлений: корректировка правил для ИП, новые условия применения упрощенной системы налогообложения (УСН), уточнение корпоративных налогов, а также пересмотр отдельных режимов и льгот.

Власти уверены, что несмотря на рост налоговой нагрузки, повышение НДС может стать инструментом стимулирования «обеления» экономики и борьбы с теневыми схемами. Это позволит увеличить поступления в бюджет и направить дополнительные средства на развитие инфраструктуры и поддержку социальных проектов.

Путин также отметил, что экономический рост невозможен без развития эффективности компаний и организаций, а также создания современных, высокотехнологичных рабочих мест с достойной оплатой. Вызовом остается отставание в ряде отраслей — торговли, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта — где производительность за последние годы либо не росла, либо даже снижалась.

Правительству же предстоит активнее привлекать бизнес в проекты по повышению производительности труда, а также включить в них социальные учреждения и государственные организаци.

По словам президента, 19 национальных проектов — главный способ достижения важных целей страны, идут успешно, хотя есть некоторые проблемы с выполнением семи показателей. Среди успешных направлений — улучшение городской среды, развитие инфраструктуры, поддержка внутреннего туризма, повышение качества образования и доступности госуслуг, но в жилищно-коммунальной сфере и создании безбарьерной среды прогресс пока слабый.

Также власти обратили внимание на демографическую ситуацию, в которой россиянам необходима комплексная поддержка семей и повышение рождаемости. Так, с 2026 года работодателям разрешат выплачивать сотрудникам до 1 млн руб. при рождении ребенка без налогов, что может стать серьезным стимулом для бизнеса участвовать в решении демографических задач.