Правительство России утвердило отсрочку введения обновленной методики расчета утилизационного сбора для легкового транспорта. Согласно сообщению Минпромторга, новые нормативы вступят в действие 1 декабря 2025 года, что на месяц позже первоначально установленной даты 1 ноября.

Freepik

Подготовленный нормативный акт уже направлен в правительство для оформления. В ведомстве пояснили, что решение о переносе сроков было инициировано по указанию первого вице-премьера Дениса Мантурова и связано с защитой интересов автопокупателей, которые могли оказаться в затруднительном положении из-за изменений законодательства.

В Минпромторге пояснили, что принятие решения о месячной отсрочке обусловлено необходимостью защиты прав потребителей, приобретающих автомобили с силовыми агрегатами мощностью более 160 л. с., а также учитывает возможные задержки в логистических цепочках.

Установленный дополнительный временной промежуток позволит завершить все текущие операции по поставкам и таможенному оформлению автотранспорта согласно действующим регламентам. Особый акцент делается на том, что граждане, уже осуществившие платежи по утилизационному сбору в соответствии с актуальными нормативами, не столкнутся с пересмотром обязательств.

Прочитайте также Минпромторг изучает возможность отсрочить введение обновления утильсбора на легковушки

Одновременно министерство рекомендовало импортерам и покупателям учитывать грядущие коррективы при заключении новых контрактов на поставку автомобильной техники из-за рубежа. Планируемые нововведения затронут методику исчисления платежа для легкового транспорта категории М1, вводя дополнительные критерии расчета.

В основе обновленного механизма будет лежать дифференцированный подход: базовый размер платежа станет определяться конструктивными особенностями и литражом двигателя, в то время как мощность силового агрегата будет влиять на применяемый повышающий коэффициент по специальной шкале.

Существенным аспектом реформы остается сохранение преференций для владельцев машин с двигателями мощностью до 160 л.с., ввозимых для частного использования. Согласно статистике министерства, на эту категорию приходится свыше 80% всего автопарка страны.