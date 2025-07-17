Adobe представила революционный инструмент для создания звуковых эффектов с помощью искусственного интеллекта. Новый функционал позволяет преобразовывать голосовые записи пользователей в профессиональные звуковые эффекты — достаточно просто изобразить нужный звук.

Adobe

Инструмент Generate Sound Effects, доступный в бета-версии приложения Firefly, предлагает пользователям уникальный подход к созданию аудио. После записи голосовой имитации звука система генерирует несколько вариантов профессионального звукового эффекта на выбор. Особенность технологии заключается в возможности точной синхронизации созданных звуков с видеорядом — например, можно записать «цок-цок» в ритм шагам лошади в кадре.

Новая разработка основана на технологии Project Super Sonic, представленной Adobe еще в октябре 2023 года. Хотя система пока не работает с речью, она эффективно создает различные звуковые эффекты: от ударных звуков вроде хруста веток или шагов до атмосферных шумов городской среды или природы.

Параллельно компания улучшила видеоредактор Firefly Text-to-Video. Теперь пользователи могут загружать референсные видео для точного копирования композиции с помощью функции Composition Reference. Технология Keyframe cropping позволяет генерировать видео между двумя ключевыми кадрами. Также добавлены стилевые пресеты, включая популярные варианты вроде аниме, векторной графики и пластилиновой анимации.

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Александру Костин, руководитель направления Generative AI в Adobe, отметил, что компания планирует интеграцию сторонних ИИ-моделей в свои продукты. Это стратегическое решение позволит Adobe сохранить лидерские позиции на рынке творческого программного обеспечения, несмотря на активную конкуренцию со стороны таких гигантов, как OpenAI и Google.

Новые инструменты особенно востребованы среди создателей контента — видеоблогеров, аниматоров и независимых режиссеров. Технология упрощает процесс производства, позволяя быстро получать качественные звуковые эффекты без необходимости поиска в специализированных библиотеках или сложного монтажа.

Хотя текущее качество генерации пока уступает некоторым узкоспециализированным решениям, Adobe активно работает над улучшением своих алгоритмов. В перспективе компания планирует расширить функциональность инструментов, что откроет новые возможности для профессиональных и любительских видеопроектов.