«СберКорус» и Минцифры запустили новый сервис. Теперь механики автопарков при проверке транспортных средств могут подписывать транспортные документы с помощью электронной подписи в мобильном приложении «Госключ» и работать со смартфона или планшета. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Для улучшения работы механиков-контролеров в сервисе электронного транспортного документооборота «Сфера Перевозки» от «СберКорус» теперь можно использовать мобильное приложение «Госключ», а там — бесплатно получить сертификат и сформировать усиленную квалифицированную или неквалифицированную электронную подпись (ЭП) для юридически значимых документов в электронном виде.

Электронные перевозочные документы (ЭПД) по-прежнему формируются в «Сфера Перевозки», но теперь направить их на подпись можно через мобильное приложение «Госключ».

Это позволит сотрудникам автопарков прямо на месте подтверждать данные одометра и уровня топлива, избежав традиционного процесса подписания документов на компьютере со специализированным программным обеспечением и использованием усиленной квалифицированной ЭП на носителе.

По словам разработчиков, новый способ подписания происходит в один клик и занимает 15-20 секунд. Для получения сертификата электронной подписи, пользователю необходимо авторизоваться в мобильном приложении «Госключ».

После отправки на подписание транспортный документ отображается в мобильном приложении владельца сертификата. Ознакомившись, механик может его подписать или отклонить так же прямо со смартфона или планшета.

При этом документы будут иметь такую же юридическую силу, как и заверенные привычным способом на стационарном компьютере с использованием токена.

После подписания ЭПД направляются в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) Минтранса России. Ключи шифрования и сертификаты ЭП хранятся в приложении «Госключ» в течение одного года.

Отмечается, что при создании сертификата ЭП используется многоуровневая защита, а сам «Госключ» интегрирован в сервис «СберКорус» через защищенный канал, что делает работу с документами еще более безопасной.

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