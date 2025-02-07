Yandex B2B Tech и «Яндекс 360 для бизнеса» объявили о выходе корпоративной версии сервиса для работы с онлайн-досками. Сейчас она доступна по модели on-premise. Лицензию с 7 февраля 2025 года можно приобрести на сайте «Яндекс 360 для бизнеса». Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Сейчас сервис для работы онлайн-досками доступен только для использования по методу развертывания on-premise, который подразумевает использование собственной инфраструктуры и ресурсов для размещения ПО, в отличие от on-cloud. В дальнейшем им можно будет воспользоваться и в облаке.

Онлайн-доски нужны для решения самых разнообразных задач. Так, с их помощью можно вести проекты и следить за дедлайнами, а также проводить мозговые штурмы, составлять карты пользовательского пути и визуализировать важные для бизнеса показатели.

По задумке, управляет всеми досками компании администратор. Через его кабинет можно настроить доступы и отслеживать, как сотрудники взаимодействуют с сервисом.

При работе по модели on-premise все данные пользователей остаются в закрытом контуре компании и хранятся в зашифрованном виде.

Для подключения онлайн-досок необходимо оставить заявку на сайте. Специалисты «Яндекс 360 для бизнеса» расскажут о возможностях сервиса и помогут с настройкой.

Напомним, что в конце прошлого года «Яндекс» представил новые онлайн-редакторы текстовых документов и таблиц. Они созданы на базе собственной технологической платформы компании, а встроенная нейросеть YandexGPT 4 упрощает работу с текстом. Редакторы бесплатные и пока доступны в бета-режиме.