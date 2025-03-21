Робот, созданный на основе технологий искусственного интеллекта способен приготовить кофе в самых непредсказуемых условиях. Разработанная в Эдинбургском университете роботизированная рука не просто выполняет заданные команды, она учится, адаптируется и решает проблемы в режиме реального времени.

По словам исследователей, робот сочетает в себе передовой ИИ, чувствительные датчики и отточенные движения, что позволяет ему взаимодействовать с окружающей средой более человекоподобным образом, чем когда-либо прежде.

Эта технология, разработанная группой специалистов Эдинбургского университета, может значительно расширить возможности роботов по выполнению задач, которые раньше были под силу только человеку.

В то время как роботы отлично работают в структурированных средах, таких как фабрики и производственные линии, они часто испытывают трудности в непредсказуемых условиях, таких как, например, кухни ресторанов. Все потому, что они полагаются на заранее запрограммированные действия и реакции, что затрудняет их адаптацию к неожиданным препятствиям в режиме реального времени.

Теперь команда из Эдинбурга объединила достижения в области сенсорной моторики и искусственного интеллекта, чтобы создать робота, способного умело взаимодействовать с предметами и людьми в сложных условиях.

Новое устройство — роботизированная рука с семью подвижными суставами — сначала интерпретирует полученные инструкции, а затем анализирует окружающую обстановку. Затем робот ищет на кухне кружку, придумывая, как добраться до ящиков с механизмами открывания, с которыми он никогда раньше не сталкивался. После этого робот отмеряет и смешивает в заданном соотношении молотый кофе из банки с водой из чайника.

По словам команды разработчиков, технология, лежащая в основе робота, позволяет ему легко адаптироваться к непредвиденным обстоятельствам, например, если кто-то неожиданно ударит или передвинет кружку во время работы.

Исследование, опубликованное 19 марта в журнале Nature Machine Intelligence, было поддержано Исследовательским советом по инженерным и физическим наукам (EPSRC). Руководителем работы был Руарид Мон-Уильямс, аспирант Эдинбургского университета, Массачусетского технологического института и Принстонского университета.

«В будущем роботы со все более развитым интеллектом станут обычным явлением. Человеческий интеллект основан на интеграции мышления, движения и восприятия, однако, ИИ и робототехника часто развивались по отдельности. Наша работа демонстрирует возможности объединения этих подходов и подчеркивает растущую потребность в обсуждении их социальных последствий», — сказал он.

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