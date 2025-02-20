Многие люди, возвращаясь домой после тяжелого дня, листают ленты в социальных сетях и игнорируют множество других способов, которыми можно использовать это время. Однако редко, когда осознание того, что есть более продуктивные и приносящие удовлетворение вещи, вдохновляет человека на то, чтобы действительно заняться ими. Писательница и мотивационный оратор Мэл Роббинс придумала «правило пяти секунд» для мотивации и поделилась им с CNBC.

Роббинс является автором книги «Правило пяти секунд: измените свою жизнь, работу и уверенность с помощью ежедневной смелости», по ее словам, так происходит потому, что человеческий мозг не настроен на принятие изменений.

«Изменения требуют от вас делать вещи, которые неопределенны, пугающи или новы. Но ваш мозг не любит этого и почти всегда выбирает знакомое вместо неизвестного. Проблески вдохновения легко подавляются неуверенностью в себе и страхом, — говорит эксперт. — Я замечаю, что чем дольше я жду между первоначальным импульсом к действию и физическим движением, тем громче в мыслях становятся оправдания и тем сложнее заставить себя двигаться».

Чтобы мотивировать себя на действие, Роббинс придумала «правило пяти секунд». Когда человек получает всплеск мотивации сделать что-то, что он действительно хочет, она рекомендует отсчитайте от пяти до одного. «Затем выполните одно действие, которое приблизит вас к цели», — предлагает она.

«Хотите перестать смотреть телевизор и вместо этого взяться за книгу? Отсчитайте от пяти до одного, а затем нажмите кнопку “выкл”, — советует Роббинс. — Вы бросили себе вызов больше ходить в новом году, но не можете надеть кроссовки и выйти? Отсчитайте до одного, а затем встаньте».

По словам Роббинс, правило пяти секунд может остановить негативный мыслительный процесс в вашем мозге еще до его начала. «Если вас влечет один из тех маленьких импульсов, которые тянут вас вперед, и вы не подкрепляете его действием в течение пяти секунд, вы нажимаете на аварийный тормоз и убиваете идею», — утверждает она.

3 способа использовать правило 5 секунд

Чтобы изменить свое поведение. Формировать новые привычки или ломать старые сложнее, чем кажется, отмечает эксперт. Считая от пяти до одного, человек может заставить себя измениться, прежде чем мозг сможет отговорить его от этого.

Действовать каждый день смело. «Это правило успокоит ваши сомнения в себе и укрепит уверенность, когда вы будете заставлять себя следовать своим увлечениям, делиться своими идеями на работе, добровольно участвовать в проектах, которые вас расширяют, создавать свое искусство и становиться лучшим лидером», — заявляет Роббинс.

Если человек хочет больше говорить во время совещаний, эксперт предлагает посчитать до одного, а затем поднять руку. Она утверждает, что чем дольше он сидит, тем меньше вероятность, что у него получится внести свой вклад.

Чтобы контролировать свое мышление. По словам Роббинс, — это самый эффективный способ использовать правило. «Если вы обнаружили себя в цикле негативного внутреннего диалога, обратный отсчет и затем активные усилия по прекращению этого повествования могут помочь вам перейти к более позитивному мышлению», — говорит она.

Роббинс отмечает, что это правило может перестроить мозг таким образом, что импульсы больше не будет подвергать человека сомнению действия. Это, напротив, будет побуждать его их совершать. «Большинство из нас не осознает, что такие шаблоны мышления, как беспокойство, неуверенность в себе и страх, — это всего лишь привычки, и вы повторяете эти шаблоны мышления, даже не осознавая этого», — утверждает она.

Независимо от того, хочет человек больше готовить, ходить на свидания или просто заправлять постель по утрам — правило пяти секунд поможет ему связать эти намерения с действиями, заключает эксперт.

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