Новости

ЦБ разработает новую платформу для контроля за переводами россиян

Глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля заявил, что Банк России совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами разрабатывает новую платформу. Она позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов, сообщает РБК.

Речь идет о клиентах-дропах, или дропперах, — тех, кто предоставляет свои банковские карты для обналичивания денег или совершения переводов в пользу теневого бизнеса или других незаконных операций. Например, эти деньги могут быть использованы для наркоторговли, онлайн-казино, криптообменников или пиратских сайтов.

Шабля отметил, что Центробанк уже наладил процедуры онлайн-контроля за транзакциями физлиц с отдельными кредитными организациями. При этом регулятор может доводить информацию о выявленных дропах только до того банка, клиентами которого они являются. По его словам, новое решение можно будет называть «платформой или централизованной базой данных».

«Такая система позволит кредитным организациям пользоваться информацией и принимать превентивные меры по недопуску физлиц-дропов к открытию карт или ограничению некоторых банковских продуктов. Мы рассчитываем, что в итоге возможности для дропперов и дроповодов снизятся в разы», — сказал Шабля.

Он подчеркнул, что новая система не будет «калькой» уже существующей платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) Банка России, которая помогает отслеживать сомнительные операции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП).

Как следует из данных ЦБ, после внедрения платформы ЗСК объемы сомнительных операций сократились. В 2023 году через банки обналичили 59,5 млрд руб. против 63 млрд руб. годом ранее, когда сервис только заработал. Сумма таких операций именно через карты и счета юрлиц и ИП упала в 1,8 раза, до 14,6 млрд руб., в прошлом году. По итогам девяти месяцев 2024 года показатель уменьшился до 5 млрд руб.

Но обналичивание через карты физлиц в настоящее время пока сложно побороть. В 2022 году объем таких сомнительных операций составил 37 млрд руб., в 2023 — 44,9 млрд руб., а за январь – сентябрь 2024 года — 39 млрд руб. Шабля отмечает, что сектор теневых финансовых услуг «ушел» в сегмент переводов между гражданами.

«Главным инструментом для обслуживания и расчетов теневого бизнеса и проведения подозрительных операций являются счета и карты физических лиц, оформленные на подставных физических лиц. Их заказчики — это все крупнейшие онлайн-казино, сайты которых заблокированы. Также это крупнейшие российские и иностранные криптообменники, пиратские сайты, наркошопы», — говорит он.

Цель Центробанка — сделать так, чтобы использование банков в схемах с участием дропов было максимально затруднено и экономически невыгодно для теневого бизнеса. Регулятор рассчитывает, что новая платформа позволит быстрее блокировать карты дропов или вовсе не открывать таким лицам новые счета.

Предполагается, что банки-участники новой платформы будут получать информацию из «базы дропов» ЦБ и принимать решения по таким клиентам. Шабля подчеркнул, что окончательная оценка все равно останется за банком. В Банке России не дали оценок, в какие сроки она может быть разработана.

По словам Шабли, «база дропов» Банка России, вероятно, уже будет содержать накопленную информацию о гражданах, причастных к дропперству. Попадание клиента в эту базу также может стать поводом для передачи сведений в правоохранительные органы. При этом реабилитация клиентов, которых новая платформа будет маркировать как дропов, является открытым вопросом, подчеркивают в ЦБ.

«Скажем, если человек оформил несколько карт, продал их, а после попал в базу и оказывается отрезан от банковского обслуживания. Но такой человек необязательно является злостным нарушителем, он может осознать свою ошибку, и мы не можем его дискриминировать на всю жизнь», — говорит Шабля. Он добавил, что регулятор допускает возможность не полного запрета банковских услуг дропам, а некие лимиты.

Советник коллегии адвокатов Pen & Paper Алена Гришкова отмечает, что проект ЦБ может улучшить ситуацию, т.к уменьшится количество открытых счетов с использованием доверенностей на огромное количество физических лиц. По ее словам, кредитные организации и сейчас имеют право отказать новому клиенту в открытии счета, ссылаясь на 115-ФЗ, но делают это, опираясь на собственную информацию.

Если «база дропов» Центробанка заработает, у участников рынка, по сути, появятся законные основания для отказа клиенту. Гришкова подчеркивает, что новая система не станет «панацеей в борьбе с мошенничеством», поскольку организаторы теневых схем будут искать иные пути их реализации.

Но советник уголовно-правовой практики адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Мария Бакакина выступает против полного и безусловного права банков на отказ клиентам в обслуживании, если физлица окажутся в «базе дропов» ЦБ.

По ее словам, это лишь увеличит количество формальных дропов. Лица, которым будет отказано в обслуживании, будут обращаться к родным и близким или сами приобретать банковские карты.

«В настоящее время этот вопрос законодательно не урегулирован. Стоит признать, что никто не предупреждает 15-летнего подростка, продающего карту о том, что она будет использована для дистанционного хищения квартиры у очередной бабушки», — заявляет эксперт.

Ранее Центробанк удержал ключевую ставку на уровне 21%, что стало неожиданностью для большинства аналитиков, ожидавших ее повышения. По оценкам регулятора, для дезинфляции уже созданы необходимые условия.

Темы
Банк России денежные переводы дроп контроль платформа Россия россияне транзакции ЦБ ЦБ РФ центробанк