Глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля заявил, что Банк России совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами разрабатывает новую платформу. Она позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов, сообщает РБК.

Речь идет о клиентах-дропах, или дропперах, — тех, кто предоставляет свои банковские карты для обналичивания денег или совершения переводов в пользу теневого бизнеса или других незаконных операций. Например, эти деньги могут быть использованы для наркоторговли, онлайн-казино, криптообменников или пиратских сайтов.

Шабля отметил, что Центробанк уже наладил процедуры онлайн-контроля за транзакциями физлиц с отдельными кредитными организациями. При этом регулятор может доводить информацию о выявленных дропах только до того банка, клиентами которого они являются. По его словам, новое решение можно будет называть «платформой или централизованной базой данных».

«Такая система позволит кредитным организациям пользоваться информацией и принимать превентивные меры по недопуску физлиц-дропов к открытию карт или ограничению некоторых банковских продуктов. Мы рассчитываем, что в итоге возможности для дропперов и дроповодов снизятся в разы», — сказал Шабля.

Он подчеркнул, что новая система не будет «калькой» уже существующей платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) Банка России, которая помогает отслеживать сомнительные операции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП).

Как следует из данных ЦБ, после внедрения платформы ЗСК объемы сомнительных операций сократились. В 2023 году через банки обналичили 59,5 млрд руб. против 63 млрд руб. годом ранее, когда сервис только заработал. Сумма таких операций именно через карты и счета юрлиц и ИП упала в 1,8 раза, до 14,6 млрд руб., в прошлом году. По итогам девяти месяцев 2024 года показатель уменьшился до 5 млрд руб.

Но обналичивание через карты физлиц в настоящее время пока сложно побороть. В 2022 году объем таких сомнительных операций составил 37 млрд руб., в 2023 — 44,9 млрд руб., а за январь – сентябрь 2024 года — 39 млрд руб. Шабля отмечает, что сектор теневых финансовых услуг «ушел» в сегмент переводов между гражданами.

«Главным инструментом для обслуживания и расчетов теневого бизнеса и проведения подозрительных операций являются счета и карты физических лиц, оформленные на подставных физических лиц. Их заказчики — это все крупнейшие онлайн-казино, сайты которых заблокированы. Также это крупнейшие российские и иностранные криптообменники, пиратские сайты, наркошопы», — говорит он.

Цель Центробанка — сделать так, чтобы использование банков в схемах с участием дропов было максимально затруднено и экономически невыгодно для теневого бизнеса. Регулятор рассчитывает, что новая платформа позволит быстрее блокировать карты дропов или вовсе не открывать таким лицам новые счета.

Предполагается, что банки-участники новой платформы будут получать информацию из «базы дропов» ЦБ и принимать решения по таким клиентам. Шабля подчеркнул, что окончательная оценка все равно останется за банком. В Банке России не дали оценок, в какие сроки она может быть разработана.

По словам Шабли, «база дропов» Банка России, вероятно, уже будет содержать накопленную информацию о гражданах, причастных к дропперству. Попадание клиента в эту базу также может стать поводом для передачи сведений в правоохранительные органы. При этом реабилитация клиентов, которых новая платформа будет маркировать как дропов, является открытым вопросом, подчеркивают в ЦБ.

«Скажем, если человек оформил несколько карт, продал их, а после попал в базу и оказывается отрезан от банковского обслуживания. Но такой человек необязательно является злостным нарушителем, он может осознать свою ошибку, и мы не можем его дискриминировать на всю жизнь», — говорит Шабля. Он добавил, что регулятор допускает возможность не полного запрета банковских услуг дропам, а некие лимиты.

Советник коллегии адвокатов Pen & Paper Алена Гришкова отмечает, что проект ЦБ может улучшить ситуацию, т.к уменьшится количество открытых счетов с использованием доверенностей на огромное количество физических лиц. По ее словам, кредитные организации и сейчас имеют право отказать новому клиенту в открытии счета, ссылаясь на 115-ФЗ, но делают это, опираясь на собственную информацию.

Если «база дропов» Центробанка заработает, у участников рынка, по сути, появятся законные основания для отказа клиенту. Гришкова подчеркивает, что новая система не станет «панацеей в борьбе с мошенничеством», поскольку организаторы теневых схем будут искать иные пути их реализации.

Но советник уголовно-правовой практики адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Мария Бакакина выступает против полного и безусловного права банков на отказ клиентам в обслуживании, если физлица окажутся в «базе дропов» ЦБ.

По ее словам, это лишь увеличит количество формальных дропов. Лица, которым будет отказано в обслуживании, будут обращаться к родным и близким или сами приобретать банковские карты.

«В настоящее время этот вопрос законодательно не урегулирован. Стоит признать, что никто не предупреждает 15-летнего подростка, продающего карту о том, что она будет использована для дистанционного хищения квартиры у очередной бабушки», — заявляет эксперт.

Ранее Центробанк удержал ключевую ставку на уровне 21%, что стало неожиданностью для большинства аналитиков, ожидавших ее повышения. По оценкам регулятора, для дезинфляции уже созданы необходимые условия.