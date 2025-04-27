Правительство России приняло постановление, освобождающее предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (УСН), впервые ставших плательщиками НДС, от штрафов за несвоевременную подачу первой налоговой декларации за любой из кварталов 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

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С этого года в Налоговый кодекс внесены изменения, расширяющие возможности применения УСН. Лимит выручки для плательщиков увеличен с 265,8 млн до 450 млн руб., а порог остаточной стоимости основных средств — со 150 млн до 200 млн руб.

В правительстве отметили, что это позволило большему числу предпринимателей использовать УСН без дробления бизнеса. Однако те, чья выручка за прошлый год или с 1 января 2025 года превысила 60 млн руб., обязаны уплачивать НДС. Для упрощения перехода к новым требованиям и введен временный мораторий на штрафы.

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Решение направлено на поддержку малого и среднего бизнеса, сталкивающегося с необходимостью адаптации к новым налоговым обязательствам, добавили в ведомстве.

Постановление вступает в силу с момента публикации и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2025 года.