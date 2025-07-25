Российские туроператоры, опираясь на данные принимающей стороны, подтверждают, что обострение конфликта на тайско-камбоджийской границе не повлияло на туристическую активность в стране. Популярные у россиян курорты, включая Пхукет, Паттайю и Бангкок, находятся в сотнях километров от зоны напряженности и продолжают принимать гостей в обычном режиме.

Правительство провинции Пхукет выступило с официальным заявлением, в котором выразило соболезнования в связи с недавними столкновениями на тайско-камбоджийской границе. В сообщении подчеркивается, что зона конфликта находится на расстоянии более 1 тыс. км от острова Пхукет и других ключевых туристических центров Таиланда, включая Бангкок и Паттайю.

Согласно заявлению властей Пхукета, все туристические объекты, отели и инфраструктура курорта продолжают работать в обычном режиме. Особо отмечается, что ситуация находится под постоянным контролем местных властей и правоохранительных органов, гарантирующих безопасность как местных жителей, так и иностранных туристов.

Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендует российским туристам в Таиланде проявлять повышенную бдительность. В первую очередь следует регулярно проверять обновления на официальных ресурсах МИД РФ и в Telegram-канале Генконсульства России в Таиланде. Также полезно подписаться на экстренные оповещения местных властей через специализированные приложения.

Особое внимание уделяется необходимости избегать посещения приграничных с Камбоджей провинций, включая Сурин, Бурирам, Сисакет и Убонратчатхани, где объявлена эвакуация. Все экскурсии в Камбоджу официально отменены, и РСТ настоятельно рекомендует воздержаться от самостоятельных поездок в эту страну.

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Туристам советуют поддерживать постоянную связь со своим туроператором и представителями отеля, информируя их о своих планах перемещения. Важно оставлять контактные данные принимающей стороне на случай экстренной связи. При себе необходимо всегда иметь копии документов, сохраняя оригиналы в сейфе отеля, а также записанные контакты Генконсульства РФ (+66 2 234−98−24) и туристической полиции Таиланда (1155).

РСТ призывает сохранять спокойствие, избегать распространения непроверенной информации и массовых скоплений людей вблизи правительственных зданий.

Как сообщила Любовь Воронина, управляющий директор туроператора Let’s Fly, отказов от забронированных туров не зафиксировано. «Это давний локальный конфликт, который не затрагивает основные туристические направления», — отметила она.

Артур Мурадян, генеральный директор Space Travel, добавил, что принимающая сторона не отмечает каких-либо изменений в обстановке на курортах. «Наши партнеры в Таиланде сообщают, что многие местные жители даже не знают о происходящем у границы», — пояснил он.

По данным Государственного управления по туризму Таиланда (TAT), страна продолжает уверенно принимать российских туристов. С начала 2025 года Королевство уже посетили более 1 млн россиян, а к концу года ожидается увеличение этого показателя до 2 млн человек. Россия сохраняет четвертое место по количеству туристов в Таиланде и лидирует среди дальневосточных направлений.