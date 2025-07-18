Стоимость пакетных туров за границу из России достигла в этом году 156 тыс. руб. на двоих, что на 17% больше данных 2024 года, выяснили аналитики OnlineTours. Несмотря на существенное удорожание, спрос на зарубежные поездки продолжает уверенно расти — количество оформленных броней увеличилось на 23%.

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Египет укрепил свои позиции как самое востребованное направление среди российских туристов, захватив рекордные 41% рынка. Настоящим открытием сезона стала бухта Шаркс Бей в Шарм-эш-Шейхе, куда поток путешественников из России вырос в 3,5 раза при сохранении ценового уровня на отметке 170 тыс. руб. за тур на двоих.

Хургада также показала впечатляющую динамику — при двукратном росте посещаемости здесь зафиксировано снижение средней стоимости на 8%, до 121,6 тыс. руб.

Несмотря на устойчивую тенденцию к подорожанию (в Белеке цены выросли на 12% до 239 тыс. руб.), Турция сохраняет вторую позицию в рейтинге популярности с долей рынка в 29%. Любопытно, что Кемер, оставаясь безусловным лидером по посещаемости среди российских туристов (8% от всех турецких направлений), предлагает относительно демократичные цены около 129 тыс. руб. за тур на пару.

Объединенные Арабские Эмираты демонстрируют умеренный 9-процентный рост цен (157 тыс. руб.), тогда как Таиланд, напротив, стал на 3% доступнее (177 тыс. руб.). Такая разнонаправленная динамика свидетельствует о сложных процессах переформатирования туристического рынка.

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Данные OnlineTours о 25-процентном росте цен на отечественные курорты (до 59 тыс. руб. в среднем) и особенно о скачке на 60% стоимости в Красной Поляне (57 тыс. руб.) вызывают вопросы у экспертов АТОР.

По их информации, в период с мая по июнь Красная Поляна потеряла 10% туристов при скромном 4-процентном подорожании (средняя стоимость номера — 5,5 тыс. руб. за сутки). В Сочи зафиксированы снижение турпотока на 15%, а рост цен — на 16%.

Специалисты объясняют это расхождение особенностями бизнес-модели OnlineTours, основная деятельность которого (85−90% оборота) сосредоточена на зарубежных направлениях. В такой ситуации даже несколько эксклюзивных бронирований могут существенно исказить статистику по внутреннему туризму.