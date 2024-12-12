Группа сенаторов и депутатов подготовила к внесению в Госдуму законопроект, который обяжет цифровые площадки информировать пользователей о содержании видеоигр, а издателей — идентифицировать игроков с помощью мобильного номера или через портал «Госуслуги». Участники рынка называют законопроект избыточным.

Проект федерального закона «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ» будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

Документ предлагает обязать владельцев сервисов распространения обеспечить техническую возможность для издателей видеоигр информировать пользователей об их содержании.

Планируется сообщать геймерам о том, что игра содержит «бранные слова», изображения или описания жестокости и насилия, алкоголя или курения, а ее отдельные элементы могут вызвать «страх, ужас или панику». В пояснительной записке уточняется, что список дополнительных категорий может устанавливать правительство.

Сами распространители видеоигр при авторизации пользователей должны будут проводить их идентификацию с помощью абонентского номера, Единой системы идентификации и авторизации (ЕСИА, портал «Госуслуги») или Единой биометрической системы.

Помимо этого, авторы инициативы предлагают проверять видеоигры на присутствие запрещенной к распространению в РФ информации. Законопроект позволит установить ограничения «в целях защиты нравственности, прав и интересов граждан, в том числе на информирование пользователей видеоигр об особенностях их содержания».

В проекте говорится, что идентифицировать пользователя должны все распространители видеоигр на территории РФ независимо от страны производства. Это значит, что мера коснется таких популярных площадок, как Steam и GOG.

«При наличии достаточной законодательной базы, регулирующей возрастные ограничения по контенту, подобные законопроекты видятся на текущем этапе преждевременными»,— прокомментировал проект гендиректор Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игры Александр Михеев.

Эксперты рынка считают, что нововведения могут поставить российских разработчиков в невыгодное положение по сравнению с иностранными. Так, российским компаниям придется нести административные и финансовые затраты на подключение к ЕСИА, а иностранные, вероятно, продолжат реализовывать видеоигры среди российских пользователей без подключения к этой системе.

Ранее исследователи прогнозировали, что к концу 2024 года объем рынка видеоигр в России может увеличиться на 6,1% и достичь 187 млрд руб. По мнению аналитиков, главными драйверами роста является поддержка со стороны государства, популярность киберспорта и стриминга, а также выпуск иностранных продуктов российскими издателями.