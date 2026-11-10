Правительство России намерено расширить участие частных компаний в космических проектах. Технологическим предприятиям планируют помогать с получением пусковых услуг по доступным ценам, а также создавать дополнительные условия для инвестиций в отрасль. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию космической отрасли.

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Первым примером такой поддержки станут два частных спутника, которые в 2026 году впервые запустят с космодрома Восточный при участии государства. Подробности о компаниях-разработчиках и стоимости запусков в сообщении правительства не приводятся.

Отдельное направление — создание рыночной модели предоставления данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Спутниковые снимки высокого разрешения уже продаются организациям и ведомствам на коммерческой основе. Власти рассчитывают, что развитие такого рынка привлечет дополнительные инвестиции.

Для частных компаний это возможность зарабатывать не только на производстве спутников, но и на данных и сервисах, которые они предоставляют. Снимки Земли применяются, например, для мониторинга строительства и сельскохозяйственных угодий, наблюдения за лесами и инфраструктурой. Заказчиками могут выступать предприятия агросектора, девелоперы, промышленные компании, транспортные и инфраструктурные операторы.

Частный космос выходит за пределы запусков

Российские технологические компании уже развивают собственные спутниковые проекты. Например, «Геоскан» создает аппараты для дистанционного зондирования Земли и разрабатывает собственную ракету-носитель, которую планирует впервые запустить в 2031 году. Компания рассматривает возможность выводить на ней не только собственные спутники, но и аппараты сторонних заказчиков.

Другой пример — «Бюро 1440», которое развивает низкоорбитальную систему спутниковой связи «Рассвет». В октябре компания показала видеосвязь через свои спутники между Москвой и Адыгеей. Коммерческий запуск сервиса намечен на 2027 год, а среди потенциальных клиентов — транспортные и промышленные компании, а также предприятия на территориях без развитой наземной связи.

Что это значит для бизнеса

Государство пытается снизить один из барьеров для частных космических проектов — стоимость доступа на орбиту. Если поддержка пусковых услуг станет системной, небольшим разработчикам будет проще планировать запуски и создавать собственные спутниковые группировки. Условия и объем этой помощи пока, правда, неизвестны.

Второй потенциальный рынок — коммерческие данные со спутников. Для компаний, которые умеют не только получать снимки, но и превращать их в аналитику, это возможность продавать отраслевые сервисы: от контроля состояния посевов и строительных площадок до мониторинга лесов и удаленных объектов.

Мишустин отметил, что в ракетно-космической отрасли работают более 160 тыс. специалистов — ученых, инженеров и технических работников. Теперь одна из задач правительства — создать условия, при которых компетенции отрасли смогут работать и на коммерческий спрос.

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