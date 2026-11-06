Россия направила в Международный союз электросвязи (ITU) документы на новую низкоорбитальную сеть «Рассвет-4» (RASSVET-4). В заявке указана группировка из 374 спутников на высоте около 800 км. Название ранее публично не использовалось разработчиком системы «Рассвет» — компанией «Бюро 1440», — поэтому документы ITU стали первым свидетельством подготовки следующей конфигурации сети.

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Российская администрация связи подала сведения о «Рассвет-4» в ITU 29 октября 2026 года. В документах описаны 17 орбитальных плоскостей, по 22 аппарата в каждой. На один спутник приходится 12 радиолучей: семь для передачи сигнала и пять для приема. Для связи с пользовательскими терминалами предусмотрены частоты Ku- и Ka-диапазонов. Часть спектра также отведена под служебные каналы и связь между спутниками.

Появление заявки еще не означает, что Россия уже утвердила запуск всех 374 аппаратов в этой конфигурации. Регистрация в ITU нужна для международного согласования использования радиочастот и орбитального ресурса.

В открытых документах также пока нет данных о массе спутников «Рассвет-4», мощности их оборудования, двигательной установке и сроках начала запусков. «Бюро 1440» отдельную презентацию нового поколения аппаратов не проводило.

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«Рассвет-4», вероятно, станет развитием серийных спутников «Рассвет-3». В 2026 году «Бюро 1440» провело два запуска и отправило на орбиту 32 таких аппарата. Первая партия из 16 спутников стартовала в марте, еще 16 — в июле. К началу ноября на орбите оставались 30 аппаратов. Два спутника были потеряны, в том числе один аппарат из второй партии, который не смог завершить подъем орбиты и позднее вошел в атмосферу.

При этом сеть уже прошла первые испытания связи. В октябре «Бюро 1440» показало видеосвязь через спутники между Москвой и Адыгеей. Пока небольшое число аппаратов не позволяет поддерживать соединение постоянно: связь доступна только в периоды пролета спутников над нужной территорией.

Компания также представила пользовательский терминал «1440. УЛЬТРА» размером 600 на 600 мм и массой около 11 кг. Для него заявлена скорость передачи данных до 700 Мбит/с и возможность работы в движении.

Ранее государственные планы предусматривали группировку примерно из 292 одновременно активных спутников. До 2030 года предполагалось вывести 383 аппарата с учетом спутников для замены тех, у которых закончится срок службы.

Коммерческий запуск «Рассвета» по-прежнему намечен на 2027 год. На первом этапе система будет ориентирована на корпоративных и государственных клиентов, транспорт, промышленность и территории без развитой наземной связи.

По назначению проект близок к Starlink: обе системы используют низкоорбитальные спутники для широкополосного доступа в интернет. Однако российская сеть пока находится на стадии развертывания, и ключевым вопросом остается возможность перейти от нескольких десятков аппаратов к полноценной группировке из сотен спутников в заявленные сроки.

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