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Правительство РФ определило принципы работы маркетплейсов и агрегаторов с самозанятыми

В российском правительстве определили регламент отношений между цифровыми платформами, такими как агрегаторы, маркетплейсы и сервисы доставки, и самозанятыми. Нормы вошли в обновленный законопроект «О платформенной экономике», сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. В ближайшее время документ рассмотрит правительственная комиссия по законопроектной деятельности, затем его внесут в Госдуму.

Законопроект был разработан Минэкономразвития по поручению правительства. Его цель — создание правовых основ платформенной экономики, регулирование отношений между операторами платформ, их партнерами и пользователями. 18 ноября 2024 года его опубликовали на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В рамках общественного обсуждения министерство получило около 200 предложений. Обновленную версию проекта направили в кабмин 18 февраля 2025 года. Одним из основных положений законопроекта стало создание реестра «посреднических цифровых платформ».

Также подкомиссия по совершенствованию контрольных и разрешительных функций, которую курирует Дмитрий Григоренко, поручила Минэкономразвития разработать механизм защиты правообладателей от подделок на маркетплейсах. В случае принятия закон вступит в силу в марте 2026 года.

Цифровые платформы обяжут предоставлять преференции самозанятым, которые добровольно вступают в отношения по обязательному пенсионному и социальному страхованию, а также заключившим договоры негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного страхования от несчастных случаев и болезней и медицинского страхования.

Операторы при работе с самозанятыми должны будут устанавливать стандарты качества и безопасности работ и услуг. Кроме того, при наличии соответствующих требований закона или договора они должны будут контролировать максимальное количество часов в день на выполнение заказов, связанных с потенциальными рисками.

Самозанятые будут обязаны самостоятельно выполнять заказы в соответствии с законом, договорами, стандартами качества, соблюдать установленные законодательством требования и ограничения при выполнении определенных работ.

Согласно законопроекту, цифровые платформы смогут вести учет количества и качества выполненных работ, а также применять к самозанятым санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказов.

Также у агрегаторов и маркетплейсов появится возможность оплачивать страховые взносы самозанятых. Те, в свою очередь, будут вправе самостоятельно определять место и время исполнения заказов, отказываться от принятия заказа и работать с разными агрегаторами.

По словам эксперта координационного центра правительства Арсения Беленького, государству важно стимулировать самозанятых к оформлению пенсионного, социального и медицинского страхования. В то же время вопрос о том, кто именно должен обеспечивать самозанятым такие соцгарантии, стал одним из камней преткновения в дискуссиях о регулировании платформенной занятости.

Отношения самозанятых с заказчиками регулируются гражданско-правовыми договорами и не подпадают под трудовое законодательство. Это создает вопросы о равенстве прав для тех, кто оформил страхование, и тех, кто отказался от него, подчеркнул эксперт.

По мнению Беленького, решение таких споров потребует участия юристов и Роструда. «Пока в этой сфере нет устоявшейся практики. Эффективность нововведений будет зависеть от критериев, установленных правительством, реакции самозанятых и платформ, а также качества государственного контроля», — добавил он.

По мнению юриста практики корпоративного права CLS Светланы Алексеевой, в целом меры, предложенные законопроектом, могут положительно сказаться на рынке самозанятых. Прежде всего это обусловлено перспективой введения социальных гарантий для них.

Поскольку самозанятых с операторами цифровых платформ связывают гражданско-правовые договоры, сейчас они заведомо остаются лишенными той защиты, которую предоставляют трудовые отношения, добавила эксперт.

Напомним, что с 1 февраля сервис «Яндекс Такси» стал первой в России цифровой платформой, которая автоматически отчисляет налог на профессиональный доход (НПД) за всех своих самозанятых исполнителей. Это станет обязательным условием для водителей, которые используют сервис для поиска заказов.

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