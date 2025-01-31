С 1 февраля сервис «Яндекс Такси» станет первой в России цифровой платформой, которая будет автоматически отчислять налог на профессиональный доход (НПД) за всех своих самозанятых исполнителей. Это станет обязательным условием для водителей, которые используют сервис для поиска заказов.

После каждой поездки «Яндекс Такси» будет рассчитывать и удерживать налоги со всех доходов, полученных самозанятым водителем. Компания ежемесячно будет уплачивать их за исполнителя.

Инициатива внедрена после обсуждения с ФНС и позволит «полностью автоматизировать и упростить выплату НПД для самозанятых партнеров», подчеркнули в компании.

По данным «Яндекс Такси», к концу 2024 года более половины самозанятых водителей уже добровольно подключились к сервису. Сумма перечисленных за год налогов превысила 6 млрд руб.

Обязательность подключения направлена на упрощение налогового администрирования и минимизацию рисков для самозанятых, связанных с несвоевременной уплатой налогов, пояснили в компании.

Автоматизация устраняет необходимость самостоятельного расчета и уплаты налогов. С другой стороны, отсутствие учета вычетов и невозможность отказаться от системы может стать поводом для недовольства.

Эксперты считают, что этот шаг станет примером для других цифровых платформ, таких как маркетплейсы и сервисы доставки.

В 2023 году в Госдуме уже обсуждали возможность передать обязанность уплачивать налоги за самозанятых цифровым платформам, посредством которых они работают, например «Яндексу», «Сберу» или маркетплейсам.

Инициатива содержится в перечне прав и обязанностей цифровых платформ, который есть в законопроекте — спутнике к новому рамочному законодательству о занятости населения. Платформы предлагают наделить «функциями налогового агента по исчислению и уплате налогов с доходов, полученных платформенным занятым».

Напомним, что в феврале в России вступает в силу и ряд других новых законов. АвтоУСН станет более доступной и начнет действовать стандарт профессиональной мобильной связи. Также произойдет индексация выплат и пособий задним числом, а Ozon отменит сервисные взносы для ПВЗ.