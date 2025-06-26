Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину, Минэкономразвития, Минтруду и ФНС к 20 апреля 2026 года оценить эффективность пониженных страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и подготовить предложения по их оптимизации. Об этом сообщают «Ведомости». Поручение дано по итогам майской правкомиссии по развитию МСП.
На заседании президент «Опоры России» Александр Калинин предложил расширить перечень получателей страховых льгот по пониженной ставке 7,6%, включив металлообработку, производство игрушек и текстиля. Также он выступил за пересмотр льгот для МСП, занижающих зарплаты, предложив применять пониженные взносы только для зарплат выше 1,5 МРОТ (33 660 руб. в 2025 году).
Сейчас общая ставка для МСП составляет 15% для зарплат выше 1,5 МРОТ, а ниже — 30%. Самые низкие ставки (7,6%) действуют для ИТ-компаний, предприятий некоторых отраслей обрабатывающей промышленности и резидентов особых экономических зон.
Министр финансов Антон Силуанов на ПМЭФ-2025 подтвердил, что Минфин и Минэкономразвития обсуждают отмену неэффективных льгот, рассматривая их как бюджетные расходы. Директор центра налоговой политики МГУ Кирилл Никитин отметил, что ревизия льгот полезна, но в отраслях с высокими зарплатами, таких как ИТ, серые схемы редки. Кроме того, на практике оптимизация льгот почти всегда приводит к их сокращению, добавил он.
Профессор Финуниверситета Александр Цыганов подчеркнул, что анализ льгот нужен для их модернизации с учетом приоритетов, например в случае развития промышленности. Доцент НИУ ВШЭ Анна Федюнина указала, что перераспределение льгот может стимулировать биотехнологии и микроэлектронику, но сокращение льгот в ИТ-секторе рискует замедлить его рост. Она предложила налоговые кредиты как альтернативу, т. е. получение льгот под обязательства увеличения штата или объема выпускаемой продукции.