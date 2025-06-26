Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину, Минэкономразвития, Минтруду и ФНС к 20 апреля 2026 года оценить эффективность пониженных страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и подготовить предложения по их оптимизации. Об этом сообщают «Ведомости». Поручение дано по итогам майской правкомиссии по развитию МСП.

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На заседании президент «Опоры России» Александр Калинин предложил расширить перечень получателей страховых льгот по пониженной ставке 7,6%, включив металлообработку, производство игрушек и текстиля. Также он выступил за пересмотр льгот для МСП, занижающих зарплаты, предложив применять пониженные взносы только для зарплат выше 1,5 МРОТ (33 660 руб. в 2025 году).

Сейчас общая ставка для МСП составляет 15% для зарплат выше 1,5 МРОТ, а ниже — 30%. Самые низкие ставки (7,6%) действуют для ИТ-компаний, предприятий некоторых отраслей обрабатывающей промышленности и резидентов особых экономических зон.

Министр финансов Антон Силуанов на ПМЭФ-2025 подтвердил, что Минфин и Минэкономразвития обсуждают отмену неэффективных льгот, рассматривая их как бюджетные расходы. Директор центра налоговой политики МГУ Кирилл Никитин отметил, что ревизия льгот полезна, но в отраслях с высокими зарплатами, таких как ИТ, серые схемы редки. Кроме того, на практике оптимизация льгот почти всегда приводит к их сокращению, добавил он.

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Профессор Финуниверситета Александр Цыганов подчеркнул, что анализ льгот нужен для их модернизации с учетом приоритетов, например в случае развития промышленности. Доцент НИУ ВШЭ Анна Федюнина указала, что перераспределение льгот может стимулировать биотехнологии и микроэлектронику, но сокращение льгот в ИТ-секторе рискует замедлить его рост. Она предложила налоговые кредиты как альтернативу, т. е. получение льгот под обязательства увеличения штата или объема выпускаемой продукции.