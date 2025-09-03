Правительство России дополнительно выделило более 100 млрд руб. на субсидирование программ льготной ипотеки, сообщает пресс-служба кабмина. Там отметили, что средства позволят сохранить доступность для заемщиков и поддержать граждан, желающих улучшить свои жилищные условия.

Unsplash

Из общей суммы 53,4 млрд руб. предназначены для программы «Семейная ипотека», по которой ставка составляет 6% для семей с детьми.

Кроме того, 9,6 млрд руб. пойдут на «Дальневосточную и арктическую ипотеку» со ставкой 2%, направленную на развитие удаленных территорий.

Еще 37,4 млрд руб. выделены на компенсацию ставок по кредитам, выданным ранее в рамках «Льготной ипотеки», которая завершилась 1 июля 2024 года.

Ранее в центре «Аналитика. Бизнес. Право» выяснили, что программа «Семейная ипотека» остается практически недоступной для жителей 41 региона России. В них семья не может комфортно обслуживать кредит на квартиру площадью 50 кв. м.