Правительство России направит почти 5,7 млрд руб. на установку порядка 1,9 тыс. новых электрозарядных станций (ЭЗС) в 2025–2027 годах. Об этом объявил председатель правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

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Субсидии компенсируют операторам ЭЗС 60% затрат на закупку оборудования и технологическое присоединение к электросетям. Речь идет о станциях постоянного тока мощностью не менее 149 кВт, произведенных в России. При этом размер компенсации может вырасти, если мощность превысит указанный порог, что стимулирует установку более быстрых зарядок, способных заполнить аккумулятор электромобиля до 80% за 20–30 минут.

Мишустин напомнил, что ранее на эти цели уже направили около 3,5 млрд руб., благодаря чему число ЭЗС в стране превысило 2 тыс. «Важно активнее расширять географию подобной инфраструктуры, чтобы у владельцев таких машин по всей стране была возможность легко и удобно заряжать их. Это ключевой фактор, который стимулирует спрос на электрокары», — отметил он.

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По его словам, электромобили набирают популярность благодаря экономии на обслуживании и отсутствию вредных выбросов. Мишустин также сослался на поручение президента об укреплении транспортной инфраструктуры не только в крупных городах, но и в средних и малых населенных пунктах. Распределение средств пройдет по итогам конкурсного отбора, который организует Минпромторг.

В целом, планы правительства предусматривают к 2030 году создание 28 тыс. ЭЗС высокой мощности по всей России. Средства выделяются в рамках федерального проекта «Производство инновационного транспорта» нового нацпроекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности».