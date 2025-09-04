Эксперимент по дистанционной продаже российских вин с использованием биометрии для верификации возраста покупателей может стартовать в августе 2026 года, сообщает РБК со ссылкой на правительственный план. Источник, знакомый с инициативой, подтвердил изданию содержание документа, добавив, что сроки, вероятно, сдвинутся позже. Власти видят в проекте способ борьбы с серым рынком алкоголя в интернете.

Unsplash

Для запуска потребуется внести поправки в законодательство и интегрировать системы доставки с ЕГАИС, в которой ведется учет алкогольной продукции. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко отметили необходимость надежной правовой схемы, включая проверку сервиса возрастной верификации. Представитель аппарата сообщил, что ряд онлайн-платформ готовы тестировать биометрию.

Кроме того, по плану, в декабре 2025 года начнется эксперимент по подтверждению возраста при покупке энергетиков и других товаров с ограничениями. Осенью сервис верификации возраста может быть внедрен в вендинговые аппараты и кассы самообслуживания.

По итогам пилота власти рассмотрят расширение на весь алкоголь и табак.

Для верификации потребуется стандартная или подтвержденная биометрия через приложение «Госуслуги Биометрия» или банки. При покупке товаров с возрастными ограничениями в Единую биометрическую систему (ЕБС) поступает запрос о количестве полных лет покупателя. Если покупатель старше 18 лет, операция одобряется, если младше — отклоняется.

Представитель Wildberries & Russ позитивно оценил инициативу и выразил готовность добавить соответсвующую категорию на маркетплейс. Представители «Яндекс Маркета» и Ozon также выразили желание принять участие в пилоте.

В России неоднократно выступали с предложениями легализовать онлайн-торговлю алкоголем. В 2023 году сенатор Андрей Клишас предложил идентификацию по ЕСИА для покупки алкоголя чрез интернет, но инициатива не была реализована. Бизнес также давно лоббирует расширение, а в июне 2025 года участники рынка предложили разрешить дистанционную продажи лицензированным компаниям с оборотом свыше 1 млрд руб., включив их в специальный реестр.

В конце июле «Ведомости» сообщили о планах правительства провести эксперимент по продаже товаров с возрастными ограничениями в интернете с применением биометрической верификации. Некоторые участники рынка тогда оценили инициативу неоднозначно. Так, ритейлеры предупредили о трудностях соблюдения лицензионных и временных ограничений при онлайн-продаже алкоголя и энергетиков. По их мнению, это может привести к росту контрафакта.