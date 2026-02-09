С начала 2026 года в нескольких российских регионах предприниматели столкнулись с беспрецедентным ростом стоимости патентов. В частности, в Самарской, Ростовской, Оренбургской и Челябинской областях цена документа по отдельным видам деятельности увеличилась в 10 и более раз.

Такой скачок произошел после того, как региональные власти повысили базовый расчетный показатель — потенциально возможный годовой доход (ПВДГ). Поскольку налог на патенте составляет 6% от этой суммы и платится вперед, итоговая стоимость для бизнеса выросла кратно.

Например, в Самарской области годовой патент для парикмахерских услуг теперь превышает 1,2 млн руб., что в шесть раз больше прежней суммы. В Ростовской области платеж за право заниматься грузоперевозками на одном автомобиле увеличился в шесть раз. А в Челябинской и Оренбургской областях по таким услугам, как ремонт обуви или клининг, база для расчета выросла в 10−12 раз.

Резкое увеличение фиксированных расходов вызвало волну протестов среди предпринимателей. Владельцы бизнеса в Новокуйбышевске Самарской области уже обратились к региональному уполномоченному по защите прав предпринимателей. Они утверждают, что нововведение может привести к массовому закрытию торговых точек, так как новая стоимость патента в некоторых случаях превышает годовую аренду помещения.

Бизнесмены требуют проверить обоснованность такого решения и объяснить, как эта мера согласуется с политикой поддержки малого и среднего предпринимательства.

Для конечных потребителей эти изменения могут обернуться ростом цен на повседневные услуги, такие как стрижки, косметические процедуры или мелкий бытовой ремонт, так как предприниматели будут вынуждены закладывать возросшие налоговые издержки в стоимость своих работ.

