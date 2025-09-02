Почти треть (29%) российских компаний уменьшила бюджеты на информационные технологии в 2025 году, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании «К2 Интеграция». В нефтегазохимической отрасли, машиностроении и транспорте сокращения стали наиболее заметными — 10−40%.

Снижение инвестиций связано с дефицитом средств, падением спроса и ограничениями по госзаказам, а в машиностроении усугубляются неплатежами за поставленную продукцию. В результате 70–80% ИТ-средств тратится на поддержание существующей инфраструктуры, новые инициативы либо откладываются, либо переводятся в аренду (SaaS, IaaS).

Увеличили вложения в ИТ 36% респондентов — в основном банки и ретейлеры, вынужденные соблюдать регуляторные нормы и усиливать меры безопасности. У 35% опрошенных расходы остались на прежнем уровне.

Основной трудностью для половины (53%) участников опроса стало внедрение отечественных аналогов импортным решениям, что повышает затраты и часто приводит к покупке менее эффективных продуктов. На втором месте (41%) — кибератаки, требующие значительных инвестиций в защиту. Почти столько же (40%) отметили нехватку квалифицированных кадров, из-за которой приходится повышать зарплаты для удержания специалистов.

Экономия чаще всего достигается за счет отказа от обновления оборудования, выбора более дешевых компьютеров и серверов, а также отсрочки инноваций без быстрой отдачи.