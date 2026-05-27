«Открою бизнес и стану свободным», «хороший продукт продаст себя сам», «можно стартовать почти без денег» — эти идеи по-прежнему живут в головах начинающих предпринимателей. Участники спич-сессии «От идеи до успешного бизнеса» форума «Начни бизнес сейчас», который проходит в рамках Московской недели предпринимательства, предложили посмотреть на реальность бизнеса без романтизации: как считать деньги и планировать на год вперед, почему не надеяться на удачу и зачем учиться работать с ИИ.

Хороший продукт сам себя не продаст

Предприниматель, основатель бренда OVVIO, эксперт фэшн-индустрии более 15 лет Александра Тарловская предложила начинающим предпринимателям отказаться сразу от нескольких популярных мифов.

«Мы создали коллекцию. Классный продукт, хороший. И почему-то дизайнер считает, что вот он создал хороший продукт — и всё, на этом дело закончилось. Ну так не работает».

По словам Тарловской, бизнесу нужны маркетинг, продвижение и системная работа с клиентом. Недостаточно сделать качественный продукт — нужно еще научиться его продавать.

Отдельно она предупредила о другой типичной ошибке — попытке запускать новые направления слишком рано.

«Можно дозапускаться, повкладывать деньги, а в итоге ты будешь сидеть и ничего не иметь».

Деньги в компании не равны прибыли

Финансовый консультант владельцев и топ-менеджеров бизнеса, кандидат экономических наук, автор книг «Как навести порядок в финансах компании» и «Твои новые деньги» Снежана Манько назвала финансовое планирование одним из самых недооценённых навыков предпринимателя.

«Деньги считать, конечно, не так интересно. Особенно если там минус, а не плюс», — пошутила она. (Или не пошутила.)

По ее словам, многие компании по-прежнему не разделяют денежный поток и прибыль, забывают закладывать налоги, инвестиции и выплаты собственникам.

«Некоторые предприниматели считают, что все, что осталось в бизнесе, — это мое, я могу это пойти потратить».

Базовым минимумом Манько назвала две таблицы: план прибыли и план движения денежных средств.

Горизонт планирования при этом она советует брать не на месяц или неделю, а минимум на год.

«Чем больше все меняется, тем больше нам нужен финансовый план».

Предпринимательство — это не свобода

Еще один миф, который участники сессии предложили пересмотреть, — идея, что собственный бизнес автоматически делает человека свободнее.

«Бизнес — это, с одной стороны, свобода, но с другой стороны, это уже 24/7 несвободы», — сказала Тарловская.

Она также отметила, что предприниматели регулярно сталкиваются с эмоциональной нагрузкой и неопределенностью, и напомнила высказывания другого бизнесмена — Оскара Хартманна.

«Предпринимательство — это подписка на страдания, притом платная».



ИИ становится обязательным инструментом бизнеса

Участники дискуссии сошлись и в том, что искусственный интеллект быстро превращается из опции в обязательный рабочий инструмент.

«Если мы не будем пользоваться ИИ, он, зараза, будет пользоваться нами», — убеждена Тарловская.

Она призналась, что сама использует ИИ в фэшн-бизнесе для создания контента и автоматизации задач.

Похожую мысль высказал генеральный директор компании «Корпорация роботов», совладелец медиа для предпринимателей «Инк» Артур Зархи.

«Если мы дадим слабину и скажем, что нет, мы отказываемся, то роботы заменят нас. Это ярко выраженная история ближайших пяти-семи лет».

Любовь к делу важнее модной идеи

Зархи отдельно говорил о выборе направления бизнеса и долгосрочной мотивации предпринимателя.

«Самое важное — любить то, что вы делаете». ❤️

По его словам, деньги можно заработать в разных местах, но постоянная работа над проектом требует внутренней вовлеченности.

«Тратить свою энергию не на то — вот это самое грустное», — добавил Зархи.

Бизнес все еще нуждается в деньгах

Исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Антон Купринов напомнил, что предпринимателям по мере роста часто приходится искать внешнее финансирование.

«Когда вы открываете бизнес, а потом начинаете его масштабировать, в какой-то момент встает необходимость вливать дополнительные средства», — констатировал он.

При этом Купринов признал, что малый бизнес продолжает сталкиваться со сложностями кредитования, хотя инструменты поддержки продолжают работать.

5 правил бизнеса 2026-го, если верить предпринимателям

— считай деньги раньше, чем прибыль;

— не надейся, что продукт продаст себя сам;

— учись работать с ИИ сейчас;

— строй систему, а не один проект;

— закладывай кризис в бизнес-план заранее.

