Ко Дню предпринимателя, который в России отмечается 26 мая, «Инк» запускает неделю предпринимательства и хэдлайнером в нем станет спецпроект «101 способ не сойти с ума» — 101 предприниматель честно рассказывает, как держаться на плаву, когда бизнес снова проверяет нервы на прочность. Мы собрали их практики, ошибки и маленькие лайфхаки в лендинге, лонгридах, тестах и карточках, чтобы у каждого был свой способ не сойти с ума.

Уже в понедельник, 25 мая, редакция включает неделю предпринимательства на полную мощность, и первым у нас на сайте вышел спецпроект «101 способ не сойти с ума». На одной странице мы собрали истории 101 предпринимателя из технологий, сервиса, образования, креативных индустрий и не только — тех, кто уже не первый год живет в «американских горках» российского бизнеса.

В проекте наши гости делятся тем, что у них реально работает: как они выдерживают давление, растят команды, переваривают кризисы и при этом не превращают жизнь в бесконечные совещания. Мы предлагаем это не как правильную инструкцию, а как большую библиотеку рабочих приемов, в которой каждый может найти что‑то свое.

Также в наших соцсетях мы запускаем первые подборки «100 способов не сойти с ума» и начинаем делиться историями вместе с нашими героями и партнерскими каналами.

В течение недели редакция расскажет об отдельных героях — короткие портреты предпринимателей с их личными способами держать баланс между ростом и выгоранием. А еще мы запускаем формат «Love is / Предпринимательство — это», где наши гости формулируют, что для них бизнес на самом деле: любовь, спорт, терапия или всё сразу.

По словам главного редактора «Инка» Андрея Ходорченкова, День российского предпринимательства отмечается с 26 мая 1988 года, когда Верховный Совет СССР принял закон «О кооперации». С того дня гражданам разрешалось создавать кооперативы — организации для ведения совместной экономической деятельности.

«В каком-то смысле можно сказать, что сегодня российский бизнес переживает кризис среднего возраста. К этой дате мы подготовили очень много ценных материалов. Настолько много, что решили продлить праздник на целую неделю. Обсудим предпринимательство с разных ракурсов — глубоко, но не занудно, как мы умеем», — пояснил он.

Мы также сделали блок «Предприниматели эпохи»: истории людей, которые начинали в 90‑е, нулевые, 2010‑е и сейчас, когда контекст меняется быстрее, чем презентации для инвесторов. На основе этих историй можно будет пройти тест «Ты из какой эпохи», чтобы вы могли примерить на себя разные предпринимательские сценарии и посмотреть, к какому времени вы ближе.

26 мая, во вторник, на сайте выходит лонгрид о предпринимателях разных эпох и тест, а в соцсетях — посты с карточками и практиками из «100 способов». В Telegram‑боте можно будет пройти тест прямо в мессенджере, не отвлекаясь от рабочих чатов — мы все понимаем, где вы проводите день.

27 мая (это среда) появится еще один лонгрид — о династиях предпринимателей, где бабушка, мать и дочь последовательно строят бизнес. История о том, как предпринимательство становится семейным делом и почему передавать по наследству можно не только квартиру, но и привычку решать задачи, когда все вокруг говорят «не время».

Кроме того, каждый день недели мы будем выпускать тематические подборки из спеца «101 способ не сойти с ума» — от фокуса и делегирования до работы с тревогой и отдыха без чувства вины. Используйте этот набор как аптечку: открывайте, когда кажется, что вы единственный человек, у которого ничего не по плану.

Отдельный формат недели — «Что я бы сказал себе в начале пути»: наши герои обращаются к себе до первого бизнеса и дают честные, иногда очень жесткие советы тем, кто только стартует.

В конце недели, ближе к лету, мы соберем эмоциональное и рациональное в постах «Love is / Предпринимательство — это», а лендинг с 100+ практиками, лонгридами и тестами останется с вами надолго — на случай, если бизнес снова решит проверить вас на прочность.

