Основатель Uniqlo Тадаси Янаи отказался возобновлять бизнес в России, ссылаясь на данное им слово не возвращаться на российский рынок, рассказал в интервью «Ведомостям» председатель «Деловой России» Алексей Репик.

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По словам Репика, правые японские экстремисты устраивали беспорядки у офисов Uniqlo, что фактически вынудило главу компании дать такое обещание. «Он говорит, я дал слово и буду его держать, потому что для меня честь имеет значение, хотя нам, возможно, и хотелось бы вернуться, но мы вынуждены работать в новых условиях», — пересказал Репик слова Янаи.

В марте 2022 года Uniqlo приостановила работу магазинов в России. На тот момент под брендом Uniqlo работали 50 точек. В марте 2023 Тадаси Янаи обещал не уходить из РФ и заявлял, что «одежда — это жизненная необходимость», а россияне имеют «такое же право на жизнь». Однако в августе того же года бренд полностью ушел с российского рынка.

Ранее эксперты рассказали «Инк.» о перспективах возвращения западных брендов в Россию. «Вряд ли стоит ждать возвращения H&M или Uniqlo, но возможно появление новых западных премиальных брендов. Ключевым фактором, сдерживающим этот процесс, является отсутствие вакантных торговых площадей: крупнейшие локации уже заняты, а долгосрочные договоры аренды не предполагают быстрой смены арендаторов», — заявил тогда гендиректор универмага Trend Island Николай Константинов.