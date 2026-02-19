Ученые выяснили, что негативные прогнозы относительно бизнеса заставляют основателей компаний проявлять больше упорства и преданности своему делу. К такому выводу пришла группа исследователей под руководством Тима Михаэлиса, доцента кафедры психологии в Университете штата Северная Каролина.

Vitaly Gariev/Unsplash

Михаэлис поясняет, что большинство предпринимателей тесно отождествляют себя с собственным бизнесом. Предсказание провала они воспринимают как личное оскорбление, что парадоксальным образом повышает их мотивацию.

Для изучения этого феномена исследователи провели три эксперимента.

В первом исследовании участвовали 423 предпринимателя. Контрольная группа из 213 человек не получала вопросов о негативных прогнозах. 107 участников не могли точно вспомнить, предрекали ли им когда-либо провал. Оставшиеся 103 основателя четко помнили такие случаи. Опрос показал, что именно последняя группа демонстрировала наиболее высокую готовность продолжать развивать свой бизнес.

Второй эксперимент охватил 579 респондентов. Исследователи разделили их на аналогичные группы и задавали вопросы, направленные на оценку мотивации доказать неправоту скептиков. Участники, помнившие о негативных прогнозах в свой адрес, сообщили о более сильном желании опровергнуть эти предсказания. Исследователи назвали это «эффектом аутсайдера».

Третье исследование стало лонгитюдным. За 417 предпринимателями наблюдали в течение трех месяцев, проводя ежемесячные опросы. Первый опрос фиксировал исходные показатели и степень влияния эффекта аутсайдера на мотивацию. Последующие замеры позволяли отследить, как именно желание доказать неправоту критиков сказывается на упорстве респондентов. Ученые также учитывали другие факторы: уверенность в себе, прошлый опыт, финансовую заинтересованность и увлеченность работой.

Результаты подтвердили данные первых двух экспериментов. Эффект аутсайдера оказался мощным мотиватором, повышающим вовлеченность и настойчивость предпринимателей. Люди начинали работать усерднее, концентрировались на задачах и стремились к успеху.

Неожиданным открытием стало поведение предпринимателей, которые никогда не сталкивались с негативными прогнозами. Те, кто получал только положительную обратную связь или не получал ее вовсе, проявляли меньше преданности своим бизнес-идеям и демонстрировали более низкую настойчивость.

Михаэлис отмечает, что исследование поднимает ряд практических вопросов. Среди них — поиск баланса между поддержкой предпринимателей и созданием условий для развития мотивации, а также необходимость научить основателей бизнеса отличать демотивирующий скепсис от конструктивной критики, указывающей на реальные недостатки бизнес-плана.

