Музыкант и предприниматель Авирам Кадош представил сервис под названием AirJam. Он распознает изображение с камеры и следит за движениями рук человека. Перемещая руки в разные стороны экрана пользователь может создавать звуки разной высоты и тона.

Многие люди чувствуют музыку внутри, но не могут ее выразить из-за сложности традиционных музыкальных инструментов. Проблема заключается в высоком пороге вхождения: необходимо изучать теорию, тратить годы на практику и покупать дорогостоящее оборудование. Это разочаровывает и отталкивает как детей, так и взрослых.

AirJam — это уникальный браузерный синтезатор, который позволяет создавать музыку буквально голыми руками. Инструмент использует технологию отслеживания жестов через веб-камеру, превращая движения рук в звуки. Пользователю не требуется никакого музыкального образования, опыта или специального оборудования. Проект нацелен на то, чтобы дать возможность мгновенного музыкального самовыражения каждому желающему.





Идея создания AirJam пришла к Авираму, когда он наблюдал за своим четырехлетним сыном. Мальчик, как и сам Авирам в детстве, был полон музыкальных идей, но не мог их реализовать. Тогда отец решил создать инструмент, на котором можно играть интуитивно и без подготовки. Примечательно, что создатель не является программистом — он смог в одиночку разработать весь проект, используя современные инструменты на базе ИИ.

Функционал AirJam включает в себя не только игру жестами, но и выбор или создание собственных звуков, добавление фоновых треков с YouTube и автоматическую привязку к музыкальным гаммам для гармоничного звучания. Пользователи могут записывать свои джемы и делиться ими с сообществом. Это превращает AirJam из простого инструмента в платформу для творчества и общения.

Проект является полностью бесплатным и не содержит рекламы. Его главная цель — не извлечение прибыли, а разрушение барьеров между людьми и их творческим потенциалом. Для самого создателя это мощный вклад в личное портфолио и способ построить вокруг своей идеи активное сообщество.