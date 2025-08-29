Корейская робототехническая компания WIRobotics представила своего первого универсального человекоподобного робота ALLEX. Главной особенностью новинки является ее способность реагировать на внешние воздействия подобно человеку, подбирая оптимальную силу и тип захвата. Это делает робота подходящим для задач, требующих прямого и безопасного взаимодействия с людьми.

WIRobotics

Проблема многих современных роботов — их жесткость и неспособность адекватно реагировать на физический контакт. ALLEX решает эту проблему благодаря инновационной конструкции. На презентации была показана верхняя часть тела робота, оснащенная рукой с высокой степенью свободы, которая, подобно человеческой, чувствует силу реакции и адаптируется к отклику от объектов.

Ключевыми технологическими решениями стали манипулятор с трением и инерцией в 10 раз ниже, чем у обычных коллаборативных роботов, и верхняя часть тела с «компенсацией гравитации». Это обеспечивает безопасные, плавные движения и точный контроль силы. Такие характеристики делают ALLEX идеальным кандидатом для работы в быту и на производстве.

WIRobotics планирует сделать ALLEX модульной платформой. Компоненты, такие как руки, кисти и системы управления, будут доступны для покупки как по отдельности, так и в сборе. Это позволит другим компаниям и исследователям использовать передовые технологии WIRobotics в своих проектах. Компания уже сотрудничает с MIT, KIST и другими ведущими институтами.

«ALLEX — это не просто робот, копирующий движения, а первый робот, который по-настоящему ощущает реальный мир и реагирует на него», — заявил технический директор компании. WIRobotics, основанная бывшими инженерами Samsung, планирует к 2030 году выпустить на рынок универсальную гуманоидную платформу, которой сможет пользоваться каждый в повседневной жизни.

Ранее Boston Dynamics и Toyota вместе создали «большую поведенческую модель» и показали робота Atlas под ее управлением.