Американская компания RIC Robotics, разработчик мобильных 3D-роботов для строительства, представила рабочий прототип шестиметрового строительного робота Zyrex, оснащенного ИИ. По заявлению компании, Zyrex станет первым в мире «Гигантроидом» – «мыслящим» и полностью автономным роботом, способным выполнять сложные задачи на коммерческих и промышленных строительных площадках.

Zyrex специально спроектирован для нужд строительной отрасли. Он сможет справляться с тяжелыми работами, такими как перемещение материалов, и одновременно выполнять высокоточные операции: сварку, сборку, обрезку, плотницкие работы, 3D-печать и наружную отделку. Робот обладает 26 степенями свободы (суставами), оснащен сменным модулем инструментов и работает от аккумуляторов с системой их автоматической замены. Для навигации и восприятия окружающего мира Zyrex будет использовать лидар и визуальные сенсоры, а его «мозгом» станут передовые ИИ-модели.

Ключевая цель создания Zyrex – решение двух актуальных проблем строительной индустрии: нехватки квалифицированной рабочей силы и высоких рисков, связанных с работой на опасных участках. Автоматизация сложных и опасных процессов с помощью ИИ-робота позволит повысить безопасность и эффективность строительных проектов. Это также открывает перспективы для масштабирования строительства без пропорционального увеличения числа рабочих.

Разработка Zyrex будет проходить в два этапа. На первом этапе предполагается работать под контролем человека и обучать ИИ-модели. Операторы будут управлять Zyrex с помощью VR-технологий и физических симуляторов. В это время робот будет собирать данные с площадки с помощью лидаров и камер, сопоставляя их с BIM-моделями для контроля точности и качества строительства. Собранная информация послужит для тренировки продвинутых VLA (Vision-Language-Action) ИИ-моделей, что повысит безопасность и эффективность выполнения задач.

Второй этап подразумевает достижение уже полной автономии. Обученные VLA ИИ-модели позволят Zyrex самостоятельно выполнять квалифицированные строительные задачи. Это приведет к созданию безопасного, масштабируемого и автономного строительного процесса.