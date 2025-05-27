Компания D3O, один из ведущих мировых производителей материалов для защиты от ударов в мотоциклетной индустрии, анонсировала разработку первых в мире мотошлемов с использованием неньютоновских материалов. Эта технология обещает значительно повысить безопасность мотоциклистов.

Неньютоновские вещества обладают уникальным свойством менять свою вязкость в зависимости от прилагаемой силы: они ведут себя как жидкость при медленном воздействии и как твердое тело при резком ударе.

Суть проблемы традиционных шлемов заключается в поиске оптимального баланса между комфортом и уровнем защиты. D3O планирует использовать свои наработки в области неньютоновских материалов, уже применяемые в военной, спортивной и промышленной защитной экипировке, для создания подкладок для шлемов.

Концепт такой подкладки, названный Amp, был впервые представлен в 2022 году. Он предполагает интеграцию тонкого слоя мягкого и гибкого материала D3O внутрь стандартной подкладки шлема для лучшего поглощения низкоуровневых ударов, например, от веток при езде по бездорожью.

Ожидается, что новая линейка шлемов с технологией D3O появится на рынке к 2027 году. Компания основывает свою разработку на опыте создания защитного снаряжения для американского оборонного сектора и американского футбола. Мостин Томас, директор по маркетингу D3O, отметил, что это «недостающее звено в истории защиты от ударов в мотоциклетной экипировке». Компания стремится изменить рыночные стандарты в отношении веса, комфорта и производительности шлемов.

Несмотря на потенциальные преимущества, существуют и определенные сомнения. Главное преимущество новых материалов D3O в другой мотоциклетной броне — их гибкость до момента удара, что обеспечивает свободу движений. Однако голова внутри шлема практически неподвижна. Кроме того, традиционно используемый в шлемах пенополистирол (EPS) эффективно поглощает энергию удара за счет разрушения, легок и дешев в производстве. Пока неясно, сможет ли новая технология превзойти EPS по этим параметрам.

D3O предстоит доказать реальные преимущества своих разработок путем предоставления данных испытаний. Если неньютоновские шлемы действительно обеспечат более высокий уровень защиты и спасут больше жизней, это может стать настоящим прорывом в индустрии мотоциклетной экипировки.

Ранее компания Kawasaki представила не менее интересную инновацию в мотоиндустрии — мотоцикл в виде «роботизированной лошади», который может передвигаться по бездорожью. Это всего лишь концепт, но кто знает, как будет выглядеть транспорт будущего.