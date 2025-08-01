Компании Black Forest Labs (BFL) и Krea AI выпустили новую модель для генерации изображений по тексту — FLUX.1 Krea. Эта модель с открытым исходным кодом призвана решить одну из главных эстетических проблем существующих ИИ-генераторов: неестественность и «пластиковость» получаемых картинок. Разработчики сфокусировались на фотореализме и естественной детализации.

Инк.

FLUX.1 Krea специально обучена так, чтобы избегать типичных дефектов ИИ-изображений, таких как пересвеченные участки и преувеличенные текстуры. Модель создает более натуральные и правдоподобные картинки, что делает ее особенно ценной для дизайнеров, фотографов и создателей контента.

Модель основана на архитектуре FLUX.1, что обеспечивает ее совместимость и гибкость для дальнейшей настройки. Веса модели доступны на платформе Hugging Face, что позволяет исследователям и энтузиастам свободно с ней работать. Для коммерческого использования предусмотрены лицензии через портал BFL, что создает понятную бизнес-модель.

Стратегия выпуска заключается в создании целой экосистемы вокруг технологии. Партнеры, такие как FAL, Replicate и TogetherAI, уже предоставляют доступ к модели через API. Это позволяет разработчикам легко интегрировать FLUX.1 Krea в свои приложения и сервисы, ускоряя ее распространение на рынке и стимулируя создание новых продуктов на ее основе.

Ранее компания OpenAI открыла доступ к своей новой модели для генерации изображений через API-платформу.

