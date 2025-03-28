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Представлена новая версия нашумевшей нейросети для генерации изображений

Представлена новая версия нашумевшей нейросети для генерации изображений

Стартап Ideogram представил третью версию своей нейросети для генерации изображений. По словам разработчиков, изображения алгоритма стали заметно лучше как по качеству, так и по соответствию текстовому промпту. Ключевое преимущество новой модели — высокая точность передачи стиля, возможность загрузки до трех референсных изображений и генерация текста на картинке с различными шрифтами.

Сгенерировано в Ideogram

Нейросеть демонстрирует принципиально новый уровень реализма и креативности. В бенчмарках она показывает стабильно хорошие результаты среди аналогичных систем. В закрытом тестировании среди пользователей новая версия Ideogram превзошла конкурирующие алгоритмы по рейтингу Эло. Разработчики особо выделяют способности нейросети генерировать связный текст на картинке и сложные композиции, недоступные прошлым версиям алгоритма.

Представители малого бизнеса и дизайнеры могут использовать Ideogram 3.0 для создания логотипов, постеров, концептов лендингов и фотографий продуктов. Компания предлагает библиотеку из 4,3 млрд предустановленных стилей. Пользователь также может выбрать случайный стиль, чтобы поэкспериментировать с изображением.

Стартап Ideogram стал популярен благодаря тому, что первым смог создать нейросеть, способную очень точно генерировать текст на изображениях. До этого момента алгоритмы очень плохо справлялись с созданием надписей.

Ранее компания OpenAI обновила встроенную в чат-бота ChatGPT функцию генерации изображений. Теперь пользователи могут гибко редактировать определенные части картинки по текстовому запросу. Функция доступна и бесплатным подписчикам.

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