Компания DeepBrain AI, занимающаяся технологиями генерации видео, выпустила мобильное приложение для своей флагманской платформы AI Studios. Ранее создание качественных видеороликов с ИИ-аватарами было возможно в основном через веб-сервисы, что требовало наличия компьютера и ограничивало возможность работы на ходу. Это создавало барьер для многих создателей контента.

Joey Huang/Unsplash

Новое приложение для Android решает эту проблему, позволяя пользователям генерировать видео профессионального уровня в любое время и в любом месте, просто введя текст. Приложение не требует навыков видеомонтажа или специального оборудования. Оно предназначено для широкого круга пользователей: маркетологов, преподавателей, создателей контента и собственников бизнеса.

Пользователям AI Studios доступно более 2 тыс. сгенерированных ИИ аватаров, свыше 150 голосов с настройкой тона и эмоций, а также поддержка более 150 языков. Кроме того, в приложении есть более 7 тыс. профессиональных шаблонов для различных сфер, таких как бизнес, образование и коммерция, что позволяет создавать готовые видео за считанные минуты.

Веб-платформа AI Studios уже насчитывает более 3 млн пользователей по всему миру и получила высокие оценки в индустрии. Выпуск мобильного приложения является ключевым шагом в миссии компании сделать создание видео с помощью ИИ доступным и практичным для всех. Версия приложения для iOS находится в разработке и планируется к выпуску во второй половине 2025 года.

Запуск мобильного приложения значительно расширяет рынок для DeepBrain AI. Это делает технологию доступной для огромной аудитории пользователей, предпочитающих мобильные устройства. Упрощая процесс создания видео, компания может привлечь миллионы индивидуальных авторов и малых предприятий, которым нужен масштабируемый видеоконтент без больших бюджетов и технических сложностей.