Японский издатель Capcom намерен использовать ИИ для ускорения разработки игр и поэтапно перестроить под него собственный движок RE Engine. Такие планы программист компании Сатоси Исида представил 2 октября на конференции Capcom Open Conference RE:2026. Проект модернизации называется REX и в итоге он должен привести к появлению полноценного ИИ-движка для разработки игр.

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Исида назвал главной задачей ИИ оптимизацию рабочих процессов. Игры и их ассеты, то есть графические, звуковые и другие ресурсы, заметно выросли в объеме, и из-за этого увеличиваются сроки разработки. О масштабировании Capcom говорила и раньше: в 2023 году компания сообщала, что объем ассетов и кода в современных проектах более чем в 5 раз превышает уровень Resident Evil 7, где RE Engine дебютировал.

По данным GameBiz, Capcom видит три проблемы: рост игр замедляет рутинные операции, команды стали крупнее и разнообразнее, а ИИ становится частью будущих процессов. RE Engine пользуются более 2 тыс. человек разных национальностей, поэтому компании нужна система с понятными для всех правилами.

REX включает шесть программ с элементами ИИ и машинного обучения. Например, Re: Dox приводит разные типы данных к общим правилам для быстрой обработки, а RE: UI добавляет ИИ-оптимизацию в инструменты разработки. Системы движка также переведут на единый распространенный язык программирования, чтобы с кодом было проще работать и людям, и ИИ.

В перспективе, как пишет GameBiz, такая система сможет помогать ИИ понимать и писать код, а также проходить игру в тестовом режиме для поиска ошибок. Часть технологий REX Capcom сделает открытыми, чтобы их можно было использовать для обучения ИИ, уточняет IGN. По данным отраслевых изданий, это дает внешним разработчикам доступ к отдельным инструментам, но не означает публичный выпуск самого RE Engine.

Позицию по контенту Capcom обозначила на собрании акционеров в марте 2026 года. Компания заявила, что не будет внедрять в игры ассеты, которые создал ИИ. При этом она намерена активно применять технологию для повышения эффективности и производительности разработки и изучает варианты для графики, звука и программирования.

Новые заявления укладываются в эту линию: ИИ ускоряет процесс, а контент остается за людьми. По оценке части изданий, под движком для поколения ИИ понимают инструмент для работы с ИИ, а не генеративную систему.

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RE Engine разрабатывают с 2014 года. Впервые он появился в Resident Evil 7 в 2017 году, сейчас на нем выходят почти все игры Capcom, включая ремейк Resident Evil 2, Devil May Cry 5, Monster Hunter Rise и Street Fighter 6. Кодовое название REX (RE neXt) компания раскрыла в 2023 году и тогда же сообщила, что новые технологии будут добавлять в действующий движок по частям, а не писать его заново.

Capcom не единственная игровая компания, которая внедряет ИИ в разработку. Ранее в 2026 году Epic Games сообщила о встраивании Claude и Gemini в Unreal Engine. В доступных материалах Capcom не называет сроки внедрения REX и игры, где ИИ-инструменты применят первыми.

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