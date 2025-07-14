Спрос на недвижимость на Маврикии, Сейшелах и Занзибаре вырос в два раза по сравнению с предыдущими годами. Потенциальным покупателем является частный инвестор или предприниматель в возрасте 35−55 лет, ищущий недвижимость для длительного проживания с перспективой оптимизации налогообложения. Об этом сообщает РБК.

Rawpixel/Freepik

Бюджет сделки варьируется от $250 тыс. до $600 тыс. Стоимость объектов начинается от $150 тыс. на Занзибаре и превышает $1 миллион на Сейшелах. Эти направления предоставляют возможность инвестировать в гостиничные проекты, обеспечивая доходность от аренды в отельном секторе около 10%, а от краткосрочной аренды — примерно 6–8%.

Программы резидентства являются ключевой причиной повышенного спроса, пояснили в агентстве недвижимости Kalinka Middle East. Сейшелы и Танзания активно развивают программы длительного пребывания, ориентированные на иностранных инвесторов и владельцев недвижимости, а если приобрести собственность стоимостью от $375 тыс., можно получить вид на жительство на Маврикии. По прогнозам Kalinka Middle East интерес к покупке жилья на Маврикии, Сейшелах и Занзибаре останется высоким в 2025–2026 годах.

Ранее «Инк» писал, что инвестиции в коммерческую недвижимость упали на 38% до минимального показателя за 3 года.