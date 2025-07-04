Объем инвестиций в коммерческую недвижимость и участки под застройку в России за январь–июнь составил 290 млрд руб., что на 38% меньше, чем годом ранее, и является минимальным показателем за три года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные консалтинговой компании IBC Real Estate.

Фото: Freepik

Консалтинговая компания CORE.XP оценивает снижение на 37%, до 347 млрд руб. В сумму входят сделки с торговой, офисной, гостиничной, складской недвижимостью и многофункциональными комплексами (МФК), а также площадками под жилье.

Руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян связывает спад с высокой базой 2024 года, когда инвестиции выросли на 49,8%, до 1,3 трлн руб., благодаря крупным сделкам с активами уходящих иностранных компаний.

Сейчас на рынке меньше качественных активов, отметил партнер консалтинговой компании NF Group Станислав Бибик. Высокая стоимость кредитов также затрудняет сделки, добавил руководитель департамента рынков капитала Nikoliers Денис Платов, указав, что средняя стоимость объекта упала на 19%, до 3,2 млрд руб.

Значительное снижение инвестиций зафиксировано в сегменте площадок под жилье — на 60%, до 58,6 млрд руб., из-за падения продаж новостроек. За январь–май было заключено на 17,1% меньше договоров долевого участия (189 тыс.). В МФК показатели упали в 3,3 раза. Складская недвижимость сократилась на 45%, до 60 млрд руб., из-за роста вакантности, сообщила руководитель отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Ирина Ушакова.

Торговая недвижимость потеряла 22% инвестиций, до 52 млрд руб., а офисная — 33%, до 111 млрд руб., несмотря на рост арендных ставок. Гостиничный сегмент, напротив, вырос на 6%, до 12,2 млрд руб.