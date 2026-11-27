Международная образовательная платформа Preply приобрела бизнес британского социального предприятия Chatterbox, специализирующегося на корпоративном обучении иностранным языкам. Сделка позволит Preply укрепить позиции на рынке корпоративного образования, расширить клиентскую базу и привлечь на свою платформу преподавателей из числа беженцев и других специалистов, сталкивающихся с трудностями при трудоустройстве.

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Финансовые условия сделки стороны не раскрывают. Preply приобретает активы Chatterbox, а не компанию целиком. В рамках сделки корпоративная клиентская база и сеть преподавателей британского предприятия будут интегрированы в Preply Business — подразделение, отвечающее за обучение сотрудников компаний. Сама Chatterbox прекратит самостоятельную деятельность.



Chatterbox продолжит работу до конца 2026 года, а с 1 января 2027-го ее клиентам и преподавателям предложат перейти на платформу Preply. Среди корпоративных заказчиков британской компании — Unilever, PwC и Британский Красный Крест. После перехода они смогут расширить языковые программы для своих сотрудников: им будут доступны более 84 дополнительных языков, инструменты управления корпоративным обучением и новые образовательные функции на основе искусственного интеллекта.



Для Preply ценность приобретения заключается не только в расширении клиентской базы, но и в доступе к специализированной сети преподавателей. Многие из них имеют высшее образование и опыт работы в различных отраслях, что позволяет адаптировать языковые занятия под профессиональные интересы учащихся. Для корпоративного сегмента такой подход особенно важен. Обучение сотрудников может учитывать специфику их работы, а не ограничиваться освоением иностранного языка для повседневного общения.



По словам соучредителя Chatterbox Мурсал Хедаят, решение о продаже бизнеса обусловлено двумя тенденциями — консолидацией рынка образовательных технологий и стремительным развитием искусственного интеллекта. Крупные корпоративные клиенты стремятся работать с меньшим числом поставщиков, способных предложить более широкий спектр образовательных услуг. Перед Chatterbox встал выбор — привлечь дополнительные инвестиции для самостоятельного расширения бизнеса и развития технологий или объединиться с более крупным игроком. Руководство компании выбрало второй вариант.



Chatterbox выбрала Preply из нескольких потенциальных покупателей. Помимо финансовых условий сделки, определяющую роль сыграли предложенные платформой меры поддержки преподавателей — для них предусмотрены индивидуальные консультации и упрощенный переход на новую площадку. Хедаят, которая сама в детстве покинула Афганистан вместе с семьей, будет сопровождать процесс интеграции и консультировать Preply по вопросам привлечения специалистов из социально уязвимых групп. По данным Chatterbox, 85% ее преподавателей уже подтвердили готовность продолжить работу на новой платформе.



Chatterbox была основана в 2016 году как социальное предприятие, помогающее беженцам и другим специалистам, столкнувшимся с трудностями при трудоустройстве, восстановить карьеру через преподавание иностранных языков. За десять лет работы компания вышла на прибыльность и привлекла чуть более 2 млн фунтов стерлингов инвестиций, в том числе от Bethnal Green Ventures и GMG Ventures. Ее бизнес-модель сочетала коммерческую деятельность с социальной миссией, закрепленной в уставе компании. Среди акционеров Chatterbox были как традиционные венчурные инвесторы, так и инвесторы, ориентированные на социальный эффект. По словам Хедаят, инвесторы получат финансовую отдачу от сделки, однако ее размер не раскрывается.



Сделка состоялась менее чем через год после того, как Preply получила статус единорога. В январе 2026 года компания привлекла $150 млн в рамках инвестиционного раунда серии D, который возглавила WestCap. По его итогам оценка образовательной платформы достигла $1,2 млрд. Сегодня Preply объединяет более 100 тыс. преподавателей и работает с учащимися в 180 странах, развивая модель обучения, в которой искусственный интеллект дополняет, а не заменяет работу преподавателей. Приобретение Chatterbox позволяет компании масштабировать эту модель и в сегменте корпоративного образования.

